Dérbi de Lisboa a 21 de maio. Liga revela calendário até à penúltima jornada

O Benfica recebe o Sporting de Braga em 6 de maio, um sábado, e visita o Sporting no domingo de 21 de maio, informou esta sexta-feira a Liga de futebol, definindo o calendário até à penúltima jornada.

Com as datas e horas da última ronda por acertar, ficaram agora definidos os jogos das 31.ª, 32.ª e 33.ª jornadas, com o líder Benfica a jogar primeiro do que o FC Porto, segundo a quatro pontos, em duas rondas, enquanto os 'dragões' são os primeiros a entrar em campo noutra.

Logo na 31.ª jornada, o Benfica tem receção de alto risco ao Sporting de Braga, terceiro classificado, a seis pontos, e que esta época já venceu o Benfica na Liga (3-0) e o eliminou na Taça de Portugal (1-1, 5-4 nas grandes penalidades).

A equipa de Roger Schmidt recebe o Sporting de Braga em 06 de maio (20h30), enquanto o FC Porto apenas entra em campo na segunda-feira seguinte, também com difícil visita ao Arouca (21h15), que é, neste momento, quinto classificado.

Na ronda seguinte, as águias visitam no sábado de 13 de maio (18h00) o Portimonense, enquanto os 'dragões' recebem, no dia seguinte, o Casa Pia (20h30), pouco depois de o Braga receber o Santa Clara (18h00).

O dérbi Sporting-Benfica, que pode igualmente ser crucial nas contas do título, fecha a 33.ª e penúltima jornada no domingo de 21 de maio (20h30), depois de o FC Porto visitar o Famalicão, no sábado (20h30).

31.ª jornada:

- Sexta-feira, 05 mai:

Casa Pia - Portimonense, 20:15.

- Sábado, 06 mai:

Santa Clara - Gil Vicente, 15:30 (14:30 locais).

Boavista - Estoril Praia, 18:00.

Benfica - Sporting de Braga, 20:30.

- Domingo, 07 mai:

Marítimo - Rio Ave, 15:30.

Vitória de Guimarães - Vizela, 18:00.

Paços de Ferreira - Sporting, 20:30.

- Segunda-feira, 08 mai:

Famalicão - Desportivo de Chaves, 19:00.

Arouca - FC Porto, 21:15.

32.ª jornada:

- Sexta-feira, 12 mai:

Gil Vicente - Boavista, 20:15.

- Sábado, 13 mai:

Vizela - Famalicão, 15:30.

Desportivo de Chaves - Paços de Ferreira, 15:30.

Portimonense - Benfica, 18:00.

Sporting - Marítimo, 20:30.

- Domingo, 14 mai:

Rio Ave - Vitória de Guimarães, 15:30.

Sporting de Braga - Santa Clara, 18:00.

FC Porto - Casa Pia, 20:30.

- Segunda-feira, 15 mai:

Estoril Praia - Arouca, 20:15.

33.ª jornada:

- Sexta-feira, 19 mai:

Marítimo - Vizela, 20:15.

- Sábado, 20 mai:

Santa Clara - Portimonense, 15:30 (14:30 locais).

Arouca - Desportivo de Chaves, 15:30.

Boavista - Sporting de Braga, 18:00.

Famalicão - FC Porto, 20:30.

- Domingo, 21 mai:

Vitória de Guimarães - Gil Vicente, 15:30.

Casa Pia - Estoril Praia, 18:00.

Paços de Ferreira - Rio Ave, 18:00.

Sporting - Benfica, 20:30.