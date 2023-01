Dérbi de Lisboa para tentar bater recorde de assistência no futebol feminino

© Nuno Brites / Global Imagens

A jogadora das águias acredita que este duelo vai colocar no relvado do Estádio da Luz duas equipas sem pragmatismo. "Não vamos estar na expectativa, as duas equipas vão procurar a vitória, cada uma com as suas armas e as suas estratégias. Fazer um golo para estar sempre por cima do jogo, por isso todas vamos procurar a vitória."

Para além da rivalidade entre Sporting e Benfica, o dérbi deste sábado tem outra curiosidade: vai tentar bater o recorde de assistência num jogo oficial de futebol feminino.

O máximo atingido até agora foram 14.221 espectadores, no último mês de maio, também no Estádio da Luz com um Benfica-Sporting para o campeonato.

Nesta entrevista à TSF, Pauleta revela que jogar com mais público ajuda a melhorar o espetáculo. "Tem um papel importante, é a realidade. Este é um jogo de 'mata mata', nós temos a sorte de o jogar em casa com o nosso clube a dar-nos apoio e por isso colocaram a partida no Estádio da Luz".

"Vamos ter o apoio dos nossos adeptos, tal como nós merecemos, vai estar uma boa casa e isso vai ajudar-nos", acrescenta ajogadora das águias.

Pauleta faz um balanço da temporada do Benfica e considera que as encarnadas têm conseguido nos últimos meses "melhorar determinados aspetos que equipa precisa e que a treinadora pede. Nós temos vindo a cumprir isso".

Nesta entrevista à TSF, Pauleta admite que "a experiência na Liga dos Campeões permitiu à equipa crescer muito a nível físico, mas também a nível mental. Agora em campo somos mais inteligentes a jogar e a gerir o tempo de jogo."

O jogo para os quartos de final da Taça de Portugal feminina, está marcado para este sábado no Estádio da Luz, às 15h00. Os sócios do Benfica não pagam bilhete, os restantes adeptos pagam preço único de cinco euros.