Dérbi lisboeta obriga a condiconamentos no trânsito

© Rui Minderico/Lusa

Por TSF 16 Janeiro, 2020 • 15:04 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Polícia de Segurança Pública (PSP) está a preparar uma operação policial tendo em vista o dérbi lisboeta, entre o Sporting e o Benfica, marcado para sexta-feira à noite, no Estádio de Alvalade. A partida vai implicar condicionamentos no trânsito.

Em conferência de imprensa, Francisco Alves, subintendente da PSP, garante que a afluência habitual a uma sexta-feira foi tida em conta na preparação da operação. Nesse sentido, a segunda circular não vai ser alvo de qualquer intervenção.

Por outro lado, a avenida do Colégio Militar é um dos locais a evitar, devido ao congestionamento do trânsito.

O subintendente da PSP fala nos locais que os automobilistas devem evitar 00:00 00:00

A PSP explica ainda que prevê ter os adeptos visitantes no Estádio de Alvalade duas horas antes do início do jogo, às 19h30. A deslocação, assegurada pela polícia, será feita a partir do Estádio da Luz.

A PSP explica que a deslocação dos adeptos dos Benfica vai demorar cerca de 50 minutos 00:00 00:00

O dérbi entre Sporting, quarto classificado, com 29 pontos, e Benfica, líder da liga portuguesa, com 45 pontos, em jogo da 17.ª jornada da I Liga de futebol e que encerra a primeira volta da competição, está agendado para sexta-feira, no Estádio José Alvalade, às 21h15.