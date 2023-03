Derrubado por Márquez. Queda obriga Miguel Oliveira a desistir do Grande Prémio de Portugal

Miguel Oliveira © Patrícia de Melo Moreira/AFP

O piloto português Miguel Oliveira (Aprilia) foi obrigado a desistir da corrida de MotoGP do Grande Prémio de Portugal, depois de uma queda na sequência de um embate com o espanhol Marc Márquez (Honda) em Portimão.

Marc Márquez foi o primeiro a partir para as 25 voltas ao circuito algarvio enquanto Miguel Oliveira arrancou no quarto lugar. O português chegou a liderar a corrida antes de ser abalroado pelo espanhol na terceira volta.

Para o comentador de MotoGP Paulo Ribeiro, a manobra mostra que o espanhol não queria perder tempo na luta pela vitória

Inacreditável



O piloto luso foi observado no centro médico do Autódromo Internacional do Algarve e transportado para o hospital de Faro, onde será reavaliado. Tudo indica que sofreu uma contusão na parte superior da perna direita, aparentemente sem fratura.

Paulo Ribeiro espera que Miguel Oliveira esteja recuperado a tempo da prova do próximo fim de semana

Ao sair da pista, Marc Márquez, que também desistiu da corrida depois da queda, pediu desculpa aos adeptos portugueses nas bancadas e já no centro médico pediu desculpa a Oliveira, explicando que teve um problema com a mota. Segundo a equipa médica o espanhol sofreu uma fratura na mão direita.

Apesar do azar, o piloto português conseguiu provar que está aos comandos de uma mota muito competitiva, diz Paulo Ribeiro

O acidente aconteceu na terceira das 15 curvas do traçado do Autódromo Internacional do Algarve e também atingiu o espanhol Jorge Martin (Ducati).