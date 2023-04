Derrubado por Quartararo. Miguel Oliveira abandona Grande Prémio de Espanha após queda

Por Carolina Rico 30 Abril, 2023 • 14:19 Partilhar este artigo Facebook

O piloto português Miguel Oliveira (Aprilia) foi obrigado a desistir da corrida principal do Grande Prémio de Espanha de MotoGP, depois de uma queda na sequência de um embate com o francês Fabio Quartararo (Yamaha) no circuito de Jerez​​​​​​.

Numa situação semelhante ao que aconteceu no Grande Prémio de Portugal, o português foi abalroado pelo piloto francês logo na segunda curva da corrida.

BANDEIRA VERMELHA



Fabio Quartararo derruba Miguel Oliveira e o português está fora da grande corrida



O Falcão teve que sair de ambulância da pista #sporttvportugal #MOTOGPnaSPORTTV #MotoGP #SpanishGP #MiguelOliveira #FabioQuartararo pic.twitter.com/59xcS7aMHq - SPORT TV (@SPORTTVPortugal) April 30, 2023

A corrida foi interrompida devido e o piloto luso acabou por sair da pista de maca, transportado para o posto médico.

Em declarações à SportTV, o médico Franco Peroni explicou que o piloto português sofreu "o deslocamento do úmero esquerdo, que foi recolocado no lugar", aguardando-se mais exames para perceber a real extensão da lesão e o tempo de recuperação.

De acordo com o clínico, Miguel Oliveira está a receber oxigénio e analgésicos "por uma questão de conforto".

Esta a segunda desistência em quatro provas do piloto português, depois de no GP de Portugal, na prova de abertura do campeonato, ter sido derrubado pelo espanhol Marc Márquez (Honda).