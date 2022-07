Conciliar patinagem com estudos é "muito duro", mas Ana e Pedro Walgode trouxeram o ouro dos EUA

Os irmãos Ana e Pedro Walgode © Pedro Correia/Global Imagens

Por Rute Fonseca com Cátia Carmo 20 Julho, 2022 • 10:05 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Ana Walgode conquistou, em conjunto com o irmão Pedro, a medalha de ouro em patinagem artística nos Jogos Mundiais que decorreram em Alabama, nos EUA. Há 21 anos que Portugal não conseguia este resultado.

Conciliar patinagem com vida académica é "muito duro", mas Ana e Pedro Walgode trouxeram o ouro dos EUA

A dupla, que há muito sonhava com esta medalha, acabou de regressar a casa e já está a preparar o próximo desafio, embora este tenha sido o objetivo que definiram como o auge da carreira.

"Foi um desafio difícil porque fica um bocado fora do planeamento da época. Os campeonatos da Europa e do Mundo são em setembro e outubro e este foi bastante cedo, mas focámos imenso a nossa energia para esta competição que definimos como sendo o auge da nossa carreira desportiva. É uma competição muito importante e foi muito difícil mas, ao mesmo tempo, muito gratificante", explicou à TSF Ana Walgode.

Ouça a reportagem 00:00 00:00

A prova foi dura e implicou uma dedicação gigantesca.

"Implicou muito tempo, inclusive a paragem do doutoramento do meu irmão durante seis meses, o meu adiamento da tese de mestrado, que ia fazer este semestre, e treinos bidiários, cerca de sete horas de treino por dia", contou a atleta.

Ana Walgode confessou que conciliar a vida profissional e académica nem sempre foi fácil.

"Estudamos os dois na FEUP. O meu irmão tirou mestrado em Engenharia Química, terminou em 2017. Já é engenheiro, entretanto está a fazer o programa doutoral em Engenharia Química, faltam-lhe dois anos para terminar e eu estou no quinto ano do mestrado integrado de Bioengenharia. Foi sempre muito, muito duro e stressante, é preciso abdicar de muito e ter muito sentido de organização", afirmou.

Os irmãos começaram a praticar hóquei em patins na Académica de Espinho. Só mais tarde Ana, de 7 anos, e Pedro, com dez, optaram pela patinagem artística, já na associação desportiva de Argoncilhe.

Entretanto regressaram a casa, mas não há tempo para descanso.

"Agora o próximo desafio será o campeonato da Europa, que vai decorrer em Andorra, no início de setembro, e depois o campeonato do mundo será na Argentina, em Buenos Aires, no final de outubro. Não há descanso, temos o nacional também já no início de agosto. É tudo de seguida", acrescentou Ana Walgode.