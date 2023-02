"Detalhe ou bola parada" podem decidir o clássico. A experiência de quem jogou vários

Derlei jogou pelo FC Porto e pelo Sporting © Global Imagens (arquivo)

É no detalhe ou na bola parada que muitas vezes estes clássicos são decididos e não pela qualidade dos atacantes. É o que defende Derlei, em entrevista à TSF. Joga-se esta tarde, em Alvalade, o clássico entre Sporting e FC Porto e o antigo avançado fala por experiência própria - jogou vários clássicos - este é daqueles jogos em que os heróis podem não ser os avançados das equipas.

"Geralmente, por serem avançados e jogarem mais perto da baliza, têm mais oportunidades de marcar. Mas jogos como estes, um detalhe ou uma bola parada, muitas vezes, definem a história da partida. Um defesa ou um médio podem vir a marcar, decidir o jogo e entrar para a história do clássico", antecipa o "Ninja".

Um jogo em que nem o Sporting, nem o FC Porto, são favoritos. Para Derlei, a probabilidade de vitória é igual para as duas equipas: "Geralmente, em clássicos, dá-se um pouco de favoritismo à equipa que joga em casa por causa dos adeptos. Mas estamos cansados de ver que, em clássicos, independemente de quem joga em casa, a equipa que joga fora também é muito forte e consegue dividir sempre o jogo. É dividir para cada lado 50% as possibilidades de vitória."

Derlei jogou vários clássicos, umas vezes de leão ao peito, outras vezes de dragão ao peito. São jogos diferentes, admite: "são jogos ímpares em que o atleta se prepara de forma igual, mas com uma diferença - a componente emocional. O dia antes do jogo, no aquecimento antes do início do jogo e antes de entrar em campo, quando já estás a 200%." ainda assim, o antigo avançado brasileiro revela que "quando a bola começa a rolar, aí as coisas voltam ao normal", porque aí "começa a entrar a razão na cabeça do jogador e a parte psicológica trabalhar melhor."

O "ninja" não tem dúvidas que este é daqueles jogos que os jogadores mais gostam de jogar, também pla atmosfera no estádio, pois "são jogos de altíssimo nível, com um espetáculo ímpar, sobretudo, pelos adeptos que enchem o estádio", salienta Derlei.

O Sporting - FC Porto joga-se esta tarde, no estádio José Alvalade, a partir das 18 horas. O jogo tem relato na TSF, com uma emissão especial que começa às 16 horas e, também, pode ser acompanhado ao minuto em tsf.pt.