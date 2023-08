Dez anos depois, Moutinho regressa ao FC Porto. Já fez exames médicos e é apresentado até domingo

João Moutinho representou o FC Porto entre 2010 e 2013 © Ricardo Junior/Global Imagens (arquivo)

O internacional português João Moutinho vai reforçar o FC Porto. A TSF sabe que o médio já realizou os exames médicos para ingressar nos dragões e a oficialização do regresso irá acontecer entre esta sexta-feira e domingo.

O SC Braga era hipótese para o atleta prosseguir a carreira, mas o presidente do FC Porto, Pinto da Costa, convenceu o médio a voltar ao Dragão.

João Moutinho, de 36 anos (faz 37 em menos de um mês), regressa ao FC Porto dez anos depois de ter abandonado o clube para, na altura, jogar no Mónaco.

O médio português começou a carreira profissional do Sporting, onde foi formado. Pelos leões, João Moutinho fez 243 jogos e marcou 30 golos entre 2004 e 2010, tendo mesmo envergado a braçadeira de capitão leonina. No verão de 2010, e após divergências com o então presidente do Sporting, José Eduardo Bettencourt, o médio foi transferido para o FC Porto por 11 milhões de euros. Para a história dessa transferência fica a conferência de imprensa do líder leonino em que apelidou o jogador de "maçã podre".

O jogador entrou de estaca na equipa de André Villas-Boas que venceu o campeonato, a Taça de Portugal, a Supertaça Cândido de Oliveira e a Liga Europa. Fez ainda mais dois anos sob o comando de Vítor Pereira. Totalizou 140 jogos, nos quais marcou dez golos.

No verão de 2013, o médio transferiu-se para o Mónaco, num pacote que incluía James Rodríguez e que fez entrar 70 milhões de euros nos cofres portistas. Ainda assim, o valor da transferência do português foi de 25 milhões de euros.

O médio realizou 219 partidas pelo clube do principado, onde marcou 11 golos, entre 2013 e 2018. Nesse ano, transferiu-se por 5,6 milhões de euros para o Wolverhampton. Em Inglaterra marcou cinco golos em 212 jogos.

João Moutinho é o segundo português mais internacional de sempre, atrás de Cristiano Ronaldo. Pela seleção principal, o médio fez 146 jogos e marcou sete golos, tendo participado numa Taça das Confederações, dois Mundiais e quatro Europeus. É um dos campeões da Europa de 2016, tendo feito a assistência para o golo de Éder na final frente à França.