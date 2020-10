Dez dias na liderança. João Almeida continua de rosa na Volta a Itália

© Luca Bettini/AFP

O português João Almeida (Deceuninck-QuickStep) conservou a liderança da geral da Volta a Itália em bicicleta, após uma 12.ª etapa ganha a solo pelo equatoriano Jhonatan Narváez (INEOS).

Narváez, de 23 anos, cumpriu os 204 quilómetros de um dia com partida e chegada em Cesenatico em 5h31.24 horas, à frente de outro colega de fuga, o ucraniano Mark Padun (Bahrain-McLaren), segundo a 1.08 minutos, com o australiano Simon Clarke (Education First) em terceiro, a 6.50.

Na classificação geral, João Almeida cortou a meta em nono e continua a liderar a geral, à frente do holandês Wilco Kelderman (Sunweb), segundo a 34 segundos, e do espanhol Pello Bilbao (Bahrain-McLaren), terceiro a 43.

Na sexta-feira, a 13.ª etapa liga Cervia a Monselice ao longo de 192 quilómetros, numa etapa maioritariamente plana, mas com duas contagens de montanha de quarta categoria nos últimos 40 quilómetros.

O português Rúben Guerreiro continua a liderar a classificação de montanha. João Almeida mantém também a camisola branca da juventude.