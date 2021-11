Dezembro vai ter dois FC Porto-Benfica numa semana. Consulte o calendário

© Miguel Pereira/Global Imagens (arquivo)

Um FC Porto-Benfica antes do Natal para a Taça de Portugal e outro depois do Natal, a contar para o campeonato. Apenas com sete dias de distância, o Estádio do Dragão recebe dois clássicos consecutivos.

O primeiro jogo será às 20h45, dia 23 de dezembro. Sete dias depois, dia 30, às 21h, há FC Porto-Benfica para o campeonato, a fechar o ano de 2021 no que toca a jogos da I Liga.

Consulte aqui o calendário de jogos da I Liga:

14.ª jornada:

Sexta-feira, 10 de dezembro:

Paços de Ferreira - Gil Vicente, 20h15

Sábado, 11 de dezembro:

Marítimo - Santa Clara, 15h30

Belenenses SAD - Estoril, 18h00

Vitória de Guimarães - Tondela, 18h00

Sporting - Boavista, 20h30

Domingo, 12 de dezembro:

Moreirense - Portimonense, 15h30

Famalicão - Benfica, 18h00

FC Porto - SC Braga, 20h30

Segunda-feira, 13 de dezembro:

Arouca - Vizela, 20h15

15.ª jornada:

Sexta-feira, 17 de dezembro:

Santa Clara - Vitória de Guimarães, 19h00

Estoril - Famalicão, 21h15

Sábado, 18 de dezembro:

Portimonense - Arouca, 15h30

Tondela - Paços de Ferreira, 15h30

Gil Vicente - Sporting, 20h30

Domingo, 19 de dezembro:

Benfica - Marítimo, 17h00

Boavista - Moreirense, 19h00

Vizela - FC Porto, 19h00

SC Braga - Belenenses SAD, 21h00

16.ª jornada:

Terça-feira, 28 de dezembro:

Tondela - Gil Vicente, 17h00

Marítimo - Vizela, 19h00

Moreirense - Estoril, 21h00

Quarta-feira, 29 de dezembro:

Famalicão - Belenenses SAD, 17h00

Vitória de Guimarães - Boavista, 19h00

Sporting - Portimonense, 21h00

Quinta-feira, 30 de dezembro:

Paços de Ferreira - Santa Clara, 17h00

Arouca - SC Braga, 19h00

FC Porto - Benfica, 21h00

Consulte o calendário completo dos oitavos da Taça de Portugal:

Terça-feira, 21 de dezembro:

Tondela-Estoril, 18h45

Famalicão-Portimonense, 20h45

Quarta-feira, 22 de dezembro:

Leça-Paredes, 14h00

Casa Pia-Sporting, 20h45

Quinta-feira, 23 de dezembro:

Mafra-Moreirense, 14h00

Rio Ave-Belenenses, 17h00

Vizela-Sp. Braga, 18h45

FC Porto-Benfica, 20h45