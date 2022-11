Dezenas de adeptos no aeroporto desejam longa estadia a Portugal no Mundial

© António Cotrim/EPA

Algumas dezenas de adeptos foram esta sexta-feira ao aeroporto desejar boa viagem e uma estadia longa à seleção portuguesa de futebol no Catar, onde se vai disputar o Campeonato de Mundo de 2022, a partir de domingo.

Foi pelas 11h30 que o autocarro caracterizado com as cores da bandeira portuguesa e que conduz a comitiva da equipa das 'quinas' chegou à zona de partidas do aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, onde já os esperavam alguns adeptos lusos e curiosos.

À medida que os jogadores saíam do autocarro, os pedidos para os autógrafos e para as fotografias acumulavam-se, mas o 'apogeu' surgiu quando Cristiano Ronaldo desceu da viatura, que acorreu à solicitação de adeptos junto da porta de entrada no aeroporto.

O capitão português tem estado, nos últimos meses, envolvido em várias polémicas no Manchester United, que se intensificaram com a entrevista concedida ao jornalista inglês Piers Morgan, transmitida esta semana, onde teceu críticas ao clube e treinador.

Também os jogadores João Félix, Bernardo Silva e William Carvalho deram autógrafos e tiraram fotografias com adeptos, mas sempre em passo apressado, sendo poucos os que pararam, uma vez que o voo estava marcado para arrancar às 12:30, rumo a Doha, embora esteja atrasado.

A presença de dois elementos da Amnistia Internacional Portugal também se destaca, na sequência das denúncias dos milhares de óbitos em trabalhos no torneio e do apelo aos direitos de adeptos da comunidade LGBTQIA+, que são alvo de perseguição no Qatar.

Antes, a comitiva portuguesa tinha deixado a Cidade do Futebol, em Oeiras, sob a aplauso de dezenas de crianças, que receberam autógrafos de alguns dos jogadores convocados para o Mundial2022 e do selecionador, Fernando Santos, que ainda teve oportunidade de tirar fotografias com alguns jovens adeptos da equipa das 'quinas'.

A estreia de Portugal no Grupo H está marcada para 24 de novembro, diante do Gana, antes de defrontar o Uruguai, em 28 novembro, e a Coreia do Sul, de Paulo Bento, em 2 de dezembro.

A 22.ª edição do Campeonato do Mundo arranca no domingo, com o duelo entre o anfitrião Catar e o Equador, para o Grupo A, e termina em 18 de dezembro.