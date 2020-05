DGS aprova nove dos 15 estádios candidatos a receber jogos da Primeira Liga

bola I Liga © Lusa

A Liga Portugal divulgou, esta quarta-feira, a lista de nove estádios aprovados pela Direção-Geral da Saúde para receberem jogos na retoma da Primeira Liga.

A Cidade do Futebol e os estádios D. Afonso Henriques (Vitória SC), Dragão (FC Porto), João Cardoso (Tondela), José Alvalade (Sporting), do Marítimo, Municipal de Braga, do Sport Lisboa e Benfica e o Portimão Estádio (Portimonense) receberam luz verde para receberem jogos "de imediato".

Dos 15 estádios candidatos, seis ficaram de fora e vão ter de ser alvo de "correções" para que possam ser novamente avaliados pelas autoridades de Saúde.

São eles os estádios Bonfim (Vitória FC), Capital do Móvel (Paços de Ferreira), Cidade de Barcelos (Gil Vicente e Famalicão), do Clube Desportivo das Aves, do Bessa (Boavista) e do Rio Ave.

A edição de 2019/20 da I Liga portuguesa de futebol vai ser reatada com jogos em "praticamente todos os dias" até 26 de julho.

A revelação foi feita esta terça-feira por Sónia Carneiro, diretora executiva da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), que indica que "apenas entre a primeira e a segunda jornada vai haver algum distanciamento temporal, para que os jogadores se adaptem às novas circunstâncias".

