DGS corrige documento que autorizava "todos os testes" a atletas

O termo de responsabilidade que está a ser entregue aos desportistas e pais já foi corrigido, para especificar que os testes autorizados são no âmbito da infeção pelo novo coronavírus, informou esta sexta-feira a diretora-geral da Saúde.

Na quinta-feira, a Lusa noticiou que os desportistas e pais de menores que fazem desportos coletivos estavam a receber um documento para assinar que permitia aos clubes realizarem "todos os testes e exames laboratoriais" que pretendam, sem especificar serem no âmbito da Covid-19.

Segundo Graça Freitas, o documento foi produzido na sequência de um conjunto de orientações da Direção-Geral da Saúde (DGS) para o regresso aos treinos e competições dos desportos coletivos federados no contexto da pandemia da Covid-19 e, por isso, essa especificação estaria implícita.

No ponto em causa do termo de responsabilidade que estava a ser distribuído pelos atletas lia-se apenas: "Aceito submeter-me a todos os testes e exames laboratoriais determinados pela equipa médica do meu clube, federação ou pelas Autoridades de Saúde".

A frase já foi, no entanto, corrigida, segundo adiantou a diretora-geral durante a conferência de imprensa regular sobre a situação epidemiológica em Portugal, para especificar que os testes e exames autorizados são apenas aqueles relacionados com a Covid-19.

"Vamos tornar mais específico que os testes que estão a ser autorizados são única e exclusivamente no âmbito da infeção pelo vírus SARS-CoV-2 que provoca a doença Covid-19", disse Graça Freitas, corrigindo depois que essa alteração já foi feita, "para que não restem dúvidas".

No termo de responsabilidade, os atletas comprometem-se ainda a cumprir as medidas de prevenção e controlo da infeção por SARS-CoV-2, bem como o risco de contágio durante a prática desportiva, quer durante os treinos quer em contexto de competições.

O documento pode ser assinado pelos próprios atletas ou pelos encarregados de educação, quando estes são menores de idade.

Portugal regista hoje mais quatro mortes e 406 novos casos de infeção por Covid-19, em relação a quinta-feira, segundo o boletim epidemiológico diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

De acordo com o boletim, desde o início da pandemia até hoje registam-se 59.457 casos de infeção confirmados e 1.833 mortes.