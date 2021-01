DGS diz que Unilabs não confirmou se testes a jogadores do Sporting eram "falsos positivos"

Jogadores do Sporting © Patrícia de Melo Moreira/AFP

A Direção-Geral da Saúde (DGS) remete responsabilidades acerca das decisões sobre Covid-19 nos clubes de futebol para as autoridades de cada território e garante que não houve resposta da Unilabs sobre o caso dos "falsos positivos" no Sporting.

O presidente do Sporting, Frederico Varandas, anunciou a intenção de denunciar à Ordem dos Médicos o diretor clínico da Unilabs-Portugal - entidade responsável pelos testes à Covid-19 que impediram Nuno Mendes e Sporar de defrontar o FC Porto.

O presidente criticou a decisão da DGS e os protocolos que não permitiram a utilização do defesa e do avançado, deixando a garantia de que os dois jogadores não estão infetados com o coronavírus.

"O Sporting viu-se privado mais uma vez de dois jogadores que não são 'covid', que o laboratório assume que são falsos positivos", contestou Varandas, na última noite, após o jogo contra os "dragões".

A TSF apurou que o clube vai insistir junto da Direção-Geral de Saúde, com novas diligências para ter Nuno Mendes e Sporar na final da Taça da Liga, no próximo sábado.

Perante a polémica, a DGS veio agora prestar esclarecimentos. Num comunicado enviado à redação da TSF, a entidade de saúde pública indica que "a investigação epidemiológica de COVID-19, incluindo os inquéritos epidemiológicos e a avaliação de risco no que respeita a clubes de futebol, é da responsabilidade da Autoridade de Saúde territorialmente competente".

Referindo-se especificamente ao caso do Sporting, a DGS informa que "a Autoridade de Saúde territorialmente competente, a quem cabe determinar as medidas, solicitou por escrito ao diretor médico da Unilabs-Portugal informação sobre se os resultados analíticos dos dois jogadores que estavam a ser avaliados constituíam falsos positivos, não tendo obtido resposta em tempo útil".

