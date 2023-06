Di Maria muito perto de regressar ao Benfica

Angel Di Maria está muito próximo de regressar ao Benfica © AFP

Por Miguel Jorge Fernandes 21 Junho, 2023 • 08:36 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

As negociações estão neste momento numa fase muito adiantada, e segundo o jornalista italiano, Fabrizio Romano, o acordo pode vir a ser anunciado nos próximos dias. Di Maria está sem clube depois de ter terminado o contrato com a Juventus.

A TSF contactou fonte próxima do jogador, que para já preferiu não avançar com pormenores, apenas referindo que neste momento ainda não há nada confirmado e o que o processo para o novo clube do argentino está numa fase "confidencial".

Angel Di Maria, recentemente campeão do Mundo pela Argentina, já representou o Benfica entre 2007 e 2010, onde conquistou um campeonato.