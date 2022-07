Di María garante que foi contactado por Rui Costa

© Alessandro di Marco/EPA

O antigo jogador do Benfica e novo reforço da Juventus, Ángel Di María, garantiu na apresentação pelo novo clube que foi contactado pelo presidente das águias, mas garante que só falou "intensamente" com os italianos.

"Sou muito amigo do Rui Costa, do Benfica, que me escreveu, e também me contactou. Mas talvez mais pela nossa amizade, nada mais do que isso. A Juventus foi o único clube com quem falei mais intensamente desde o início, e esperaram 40 dias, e eu também aceitei pela grandeza deste clube", disse o argentino.

Em dia de apresentação como reforço do clube de Turim, o jogador de 34 anos deixou o aviso de que está em forma: "Sou o mesmo de sempre, muito elétrico, alguém que quer sempre ganhar e que não gosta de perder. Este é o Di María que chega à Juve. Estou tranquilo e vou tentar dar o meu melhor", garantiu o extremo.

Sobre as negociações para rumar a Itália, o avançado explicou que a Juventus esperou para fazer contactos tanto quando o campeonato francês acabou como quando estava na seleção, demorando até a responder "por questões familiares".

"Assim que terminei as férias comuniquei a minha escolha", rematou.