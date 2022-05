Dia 1 de Roger Schmidt como treinador do Benfica

Roger Schmidt © Sem van der Wal/EPA

Por Miguel Jorge Fernandes 24 Maio, 2022 • 08:13 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Roger Schmidt, o novo treinador do Benfica para os próximos dois anos, chega esta terça-feira, a Lisboa. O treinador das águias vai aproveitar para conhecer o centro de treinos do Seixal e também o Estádio da Luz.

O mais importante para o treinador é começar a discutir, pessoalmente, com o presidente Rui Costa todos os processos relativos à próxima temporada, principalmente a entrada e a saída de jogadores do plantel.

O presidente do Benfica, Rui Costa, falou aos jornalistas durante o lançamento da nova edição da biografia oficial de Eusébio e, questionado sobre se está confiante para o futuro, Rui Costa respondeu que está "muito confiante".

Roger Schmidt foi oficialmente anunciado como novo treinador do Benfica para os próximos dois anos, na passada semana.

Com 55 anos, o técnico passou as duas últimas temporadas ao serviço do PSV, nos Países Baixos, conquistando a Taça dos Países Baixos e a Supertaça Johan Cruijff.

O treinador conta também com passagens por Beijing Guoan, Bayer Leverkusen, RB Salzburg, SC Paderborn 07, Preussen Munster e Delbrücker SC.