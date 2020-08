"Dia histórico e de orgulho." Primeiro-ministro felicita Félix da Costa pelo título

Félix da Costa © Paulo Spranger /Global Imagens

O primeiro-ministro, António Costa, felicitou o piloto português António Félix da Costa pelo título mundial de Fórmula E, competição para carros elétricos, conquistado hoje em Berlim

."Parabéns a António Félix da Costa, campeão do mundo de Fórmula E. Dia histórico e de orgulho para o desporto automóvel português", escreveu o governante, este domingo, na rede social Twitter.

Parabéns a @afelixdacosta, campeão do mundo de Fórmula E. Dia histórico e de orgulho para o desporto automóvel português. #BerlinEPrix - António Costa (@antoniocostapm) August 9, 2020

O segundo lugar foi suficiente para o piloto de Cascais festejar o título de pilotos, quando faltam duas corridas para o final do campeonato, com a DS Techeetah a festejar também o triunfo no campeonato de equipas.