"Dia mais feliz das nossas vidas." As "emoções" da equipa portuguesa após apuramento para Mundial

Portugal fez história, esta quarta-feira, ao garantir a primeira presença num Mundial de futebol feminino. O selecionador Francisco Neto afirma que este era um "objetivo difícil", mas a sua concretização é um motivo de "orgulho".

"[O que fica] é alguns nervos e, acima de tudo, muitas emoções e uma felicidade imensa a distribuir por todos os portugueses, pelos clubes e pelos seus staff, e também por toda a estrutura da Federação Portuguesa de Futebol, que de certeza absoluta está a festejar. Eu disse ali na roda, às nossas jogadoras, que esta direção teve a ousadia de no seu plano de objetivos para esta época colocar Portugal no Europeu e no Mundial. Conseguimos concretizar o desejo da nossa direção e isso orgulha-nos muito. Era um objetivo difícil, mas, depois da mensagem do presidente, que foi pública, só tínhamos de o concretizar", afirmou.

Emocionada com esta conquista, Carole Costa, que deu o golo da vitória a Portugal, diz que agora só quer festejar. "É o dia mais feliz das nossas vidas. Ainda nem consegui chorar, ainda não me 'caiu a ficha'. Estamos tão felizes que agora só queremos festejar com este grupo enorme, que batalhou muito para estar no Campeonato do Mundo. E é isso que nós mais queremos, é estar lá. Penso na geração da Edite, da Carla Couto e outros que batalharam por este momento. Felizmente, nós conseguimos, por nós, por elas e por todas que ficaram em casa e estão, certamente, a torcer por nós", refere."

Carole Costa recorda que "não é um momento fácil sofrer um golo nos últimos minutos [1-1, aos 89]", mas, "felizmente, tivemos a oportunidade do penálti". "Entrou e estou muito feliz por isso. É sempre uma enorme responsabilidade. Queria muito marcar e, felizmente, a bola entrou. É o dia mais feliz da minha vida, sem dúvida alguma. Agora vem o Mundial."

Já Tatiana Pinto, jogadora de Portugal e eleita a melhor em campo no jogo desta quarta-feira, sublinha que o prémio individual "hoje não é importante". "Ganhei tudo, ganhei o apuramento para o Mundial."

"Entrámos muito bem na primeira parte e poderíamos ter resolvido logo aí o jogo. Sofremos um bocadinho por culpa própria, mas acabámos por dar a volta, e o mais importante é que estamos qualificadas para o Mundial e estou muito orgulhosa de todas. Este era um sonho de todas as pessoas que por cá passaram e todas as que estão envolvidas no futebol, e pelas gerações que ainda sonham também um dia chegar cá. Estamos muito contentes por fazer parte desta história e mudar o caminho do futebol feminino português", nota.

A guarda-redes Patrícia Morais fala num "sonho para qualquer atleta". "Ainda não cai na realidade. É desfrutar ao máximo, é aproveitar o momento. É festejar hoje, festejar amanhã, e depois continuar o nosso trajeto."

Inês Pereira, guarda-redes suplente de Portugal, relata os momentos após o golo do empate: "Sabíamos que estávamos por cima no jogo, pois foi assim durante 90% do tempo. Elas acabam por marcar, mas sabíamos que, com a nossa capacidade, a conexão de quem está fora e quem está dentro de campo, íamos conseguir e, felizmente, conseguimos logo marcar, num penálti conquistado pela Andreia Jacinto, que tinha vindo do banco, e concretizado, com muita classe, pela Carole, que conseguiu marcar."

Portugal venceu esta quarta-feira os Camarões por 2-1 na final do Grupo A do Play-off Intercontinental, em Hamilton, na Nova Zelândia. Com esta vitória, Portugal faz história e garante o primeiro apuramento para um Mundial de futebol feminino.

A seleção colocou-se em vantagem com um golo de Diana Gomes aos 22 minutos, mas aos 89 minutos, a camaronesa Ajara Nchout fez o empate.

Em cima do apito final, a seleção dos Camarões empatou e, já no tempo de compensação, aos 90+4 minutos, Carole Costa desfez o empate ao converter um penálti.