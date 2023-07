Diana Gomes volta ao trabalho no relvado da seleção portuguesa feminina de futebol

Diana Gomes © Carlos Vidigal Jr/Global Imagens (arquivo)

A central Diana Gomes voltou esta quarta-feira a integrar os trabalhos no relvado da seleção portuguesa feminina de futebol, quando faltam quatro dias para a estreia no ​​​​​​​Mundial2023, face aos Países Baixos, em Dunedin, na Nova Zelândia.

Nos 15 minutos abertos à imprensa, a jogadora das espanholas do Sevilha esteve junto com o restante grupo, sendo que, posteriormente, fez trabalho específico, ainda a recuperar da mazela sofrida no treino aberto de segunda-feira.

Habitual titular da principal seleção lusa, que representou em 36 ocasiões (cinco golos), Diana Gomes deu, assim, boas indicações no que se refere à sua participação na estreia lusa.

Se tudo correr pelo melhor, a jogadora de 24 anos estará no centro da defesa do onze nacional, ao lado de Carole Costa, que esta quarta-feira se ficou pelo ginásio na parte inicial do treino, para, depois, ser reintegrada no grupo.

Por seu lado, Kika Nazareth também iniciou o trabalho com as restantes jogadores, mostrando-se mais sorridente, a dar mostras de que caminha para a recuperação total, sendo, porém, ainda uma grande incógnita para o embate com as neerlandesas.

A futebolista do Benfica, de 20 anos, lesionou-se em 1 de julho, no particular no reduto da campeã europeia em título Inglaterra (0-0), e, desde então, tem estado sempre à margem do grupo às ordens de Francisco Neto.

De resto, a central Sílvia Rebelo e a média Fátima Pinto já não apresentam quaisquer limitações.

A formação das quinas defronta as neerlandesas, as vice-campeãs mundiais em título, no domingo, pelas 19h30 locais (08h30 em Lisboa), em Dunedin, em embate da primeira jornada do Grupo E.

Depois do embate com os Países Baixos, a seleção lusa enfrenta o também estreante Vietname, em Hamilton, em 27 de julho, pelas 19h30 locais (08h30 em Lisboa), fechando o Grupo E face aos Estados Unidos, as vencedoras dos últimos dois Mundiais, em Auckland, em 1 de agosto, pelas 19h00 locais (08h00).

A formação das quinas prossegue a preparação para o Mundial2023 na quinta-feira, com um treino previsto para as 10h30 locais (23h30 desta quarta-feira em Lisboa), estando o horário ainda por confirmar.

A prova arranca precisamente na quinta-feira, pelas 19h00 locais (08h00 em Lisboa), com o jogo entre a anfitriã Nova Zelândia e a Noruega, que se defrontam no Eden Park, em Auckland, em embate da ronda inaugural do Grupo A.

A nona edição do Mundial feminino de futebol realiza-se de 20 de julho a 20 de agosto, na Austrália e Nova Zelândia.