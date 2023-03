Diego Lopes elogia o Benfica, mas espera um golo em Vila do Conde de Ukra

© Ivan Del Val/Global Imagens

O médio brasileiro Diego Lopes foi uma das grandes promessas da formação do Benfica, mas, como jogador do Rio Ave, esteve na última vitória dos vilacondenses para a Liga diante dos encarnados. Nessa partida, Ukra - tal como Diego Lopes -, saltou do banco para marcar um dos golos da vitória por 2-1.

"O Ukrinha (Ukra) é tão boa pessoa quanto bom profissional. Na relação que tem com os companheiros no balneário, é um gajo muito bacano. Voltou para o Rio Ave e eu espero que ele, no domingo, possa fazer um golo (risos)", comenta ao telefone com a TSF a partir de Singapura onde joga Diego Lopes.

Diego Lopes joga em Singapura e vai tentando acompanhar os jogos da liga portuguesa sempre que os horários permitem. "O Rio Ave vem num momento crescente na temporada, com bons jogos", resume o médio brasileiro. "Em Vila do Conde o Rio Ave consegue, todos os anos, bons jogos diante dos "grandes". Acredito que vão lutar pelos três pontos".

Mas os maiores elogios do jogador do Lion City Sailors estão reservados para o momento das águias. "Dos jogos que vi, nomeadamente da Liga dos Campeões, parece-me uma equipa muito forte no jogo apoiado, que quer ter a bola. Tem, na minha opinião, a melhor equipa neste momento em Portugal, procura um futebol atrativo, que os adeptos gostam de assistir. Vejo capacidade para executar boas jogadas, boa capacidade para ler o jogo dos jogadores".

"Vai ser um grande espetáculo de futebol", resume o número dez brasileiro sobre o duelo de domingo, 2 de abril, às 18h00.

Do outro lado do mundo, Diego Lopes procura acompanhar o que acontece no futebol português. Em Singapura, o antigo médio de Benfica e Rio Ave encontrou um contexto que lhe agrada.

"O campeonato não é muito competitivo, mas o contexto para a vida aqui é espetacular. Ótimo clima, sinto-me à vontade para estar na rua, sem preocupações, e há sempre muito que fazer. Há também bom suporte das pessoas do clube, um clube que quer crescer. No ano passado tivemos alguns problemas, não conseguimos ser campeões. Mas houve mudanças e estão a tentar fazer uma remodelação"