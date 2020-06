"Digam à nação que fico!" Jorge jesus renova com Flamengo

© Instagram Jorge Jesus

Jorge Jesus anunciou na página oficial de Instagram que chegou a acordo com o Flamengo para se manter no clube brasileiro por mais uma temporada, depois de uma época de sonho em que venceu o campeonato brasileiro, a Supertaça brasileira, a Taça dos Libertadores e a Supertaça sul-americana.

O técnico português fica no clube mais um ano e garantiu que as "relações de amizade com todos jogadores, estrutura do clube e Nação Rubro-Negra foram determinantes para tocar meu coração e falaram mais alto em minha decisão".

Na publicação partilhada nas redes sociais pode ver-se uma fotografia de Jorge Jesus e a frase "Digam à nação que fico!".

Ver esta publicação no Instagram Meus representantes chegaram a um acordo hoje com diretoria do @flamengo para renovação de meu contrato por mais um ano. As minhas relações de amizade com todos jogadores, estrutura do clube e Nação Rubro-Negra foram determinantes para tocar meu coração e falaram mais alto em minha decisão. Obrigado a todos pelo carinho, pelo reconhecimento e apoio ao nosso trabalho. #flamengo #crf #gratidao #futebol #naçãorubronegra #venceremosjuntos ... My representatives reached an agreement today with Flamengo's board of directors to renew my contract for another year. My friendly relations with the entire squad, club structure and Flamengo"s fans were decisive to touch my heart and spoke louder in my decision. Thank you all for your kindness and support. #football #soccer #gratitude #wintogether Foto: Alexandre Vidal (CRF) Uma publicação partilhada por Jorge Jesus (@jorgejesus) a 2 de Jun, 2020 às 7:35 PDT

Durante o último ano, em que Jorge Jesus assegurou várias conquistas para o Flamengo, conseguiu 38 vitórias, nove empates e apenas quatro derrotas em 51 jogos.

Os treinadores adjuntos João de Deus e Tiago Oliveira, os preparadores físicos Mário Monteiro e Márcio Sampaio e os observadores Gil Henriques e Rodrigo Quintas deverão manter-se na equipa técnica de Jorge Jesus.