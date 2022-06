Dinamarca vence em casa da campeã França. Países Baixos goleiam Bélgica

© Mohammed Badra/EPA

Por Lusa 03 Junho, 2022 • 23:17 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Um bis de Andreas Cornelius permitiu esta sexta-feira à Dinamarca virar o resultado e vencer em casa da campeã França por 2-1, em jogo da primeira jornada do grupo A1 da Liga das Nações de futebol.

O avançado do Real Madrid Karim Benzema voltou a mostrar o seu atual bom momento de forma, ao adiantar os gauleses no arranque da segunda parte, aos 51 minutos, mas a Dinamarca respondeu e dois golos de Cornelius, avançado que atua nos turcos do Trabzonspor, aos 68 e 88 minutos, permitiram aos nórdicos a 'cambalhota' no resultado.

Com esta vitória, a Dinamarca ocupa o segundo lugar do grupo, com os mesmos três pontos da Áustria, seleção que foi vencer à Croácia por 3-0 e lidera com melhor diferença de golos.

Em confronto entre vizinhos, os Países Baixos foram golear à Bélgica por 4-1, num encontro do grupo A4 completamente dominado pela seleção laranja, que já vencia ao intervalo por 1-0, mercê do golo apontado por Bergwijn.

A equipa liderada por Louis van Gaal arrancou a segunda parte de forma 'demolidora' e chegou aos 66 minutos já a vencer por 4-0, com golos de Memphis Depay, aos 51 e 66, e de Dumfries, aos 63, perante uma Bélgica, segunda classificada do ranking mundial, sem capacidade de resposta e que apenas reduziu aos 90+3, por Batshuayi.

Em encontro do grupo A1, a Áustria foi surpreender à Croácia e vencer por 3-0, numa partida em que chegou também em vantagem ao intervalo por 1-0, golo de Arnautovic, aos 41 minutos.

A exemplo do que aconteceu com os Países Baixos, também os austríacos entraram fortes na segunda metade e, no espaço de três minutos, aos 54 e 57, sentenciaram praticamente a partida, com os golos de Gregoritsch e de Sabitzer, respetivamente.

Após estes resultados, os Países Baixos lideram o grupo, com os mesmos três pontos da Polónia, que venceu na terça-feira na receção ao País de Gales por 2-1.

A primeira ronda da Liga das Nações prossegue no sábado, com o arranque do grupo A3, que contempla os jogos Itália-Alemanha e Hungria-Inglaterra.