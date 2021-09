Vlachodimos nega golo a Shaparenko. Dínamo de Kiev 0-0 Benfica (1.ª parte)

© AFP

O Estádio Olímpico de Kiev foi o palco da estreia do Benfica na Liga dos Campeões. As águias, que conseguiram o apuramento para a prova milionária através do play-off, defrontavam o Dínamo de Kiev perante 40 mil adeptos nas bancadas.

O treinador Jorge Jesus apostou na titularidade de Yaremchuk na frente de ataque, acompanhado nas alas por Rafa e Everton Cebolinha. Antes do apito inicial, ainda dentro do túnel de acesso aos balneários, as câmaras de televisão captaram o momento em que Jorge Jesus pediu aos seus jogadores para não se precipitarem.

O encontro começou com o Benfica no ataque e, logo aos três minutos, Rafa ensaiou a meia distância, mas o remate saiu ao lado da baliza ucraniana.

O Dínamo de Kiev respondeu e com muito perigo. O árbitro inglês assinalou uma falta de Vertonghen à entrada da área, da qual resultou um livre em zona frontal. Shaparenko obrigou Vlachodimos a protagonizar uma defesa vistosa, desviando o remate pela linha final.

Onze do Dínamo de Kiev: Boyko; Kędziora, Zabarnyi, Syrota, Mykolenko; Sydorchuk, Shaparenko; Tsygankov, Buyalskiy, de Pena; Shkurin.

Suplentes: Bushchan, Neshcheret, Shabanov, Tymchyk, Verbič, Shepelyev, Lednev, Andriyevskiy, Garmash, Karavaev, Vitinho, Supryaha.

Onze do Benfica: Vlachodimos; Otamendi, Vertonghen e Morato; Gilberto, João Mário, Weigl e Grimaldo; Rafa, Yaremchuk e Everton.

Suplentes: Helton, Diogo Gonçalves, Lazaro, Ferro, Meïté, Pizzi, Radonjić, Taarabt, Gedson, Darwin Núñez, Seferović, Gonçalo Ramos.