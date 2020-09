"Dinastia Quaresma começa agora." Internacional português confirmado no Vitória de Guimarães

O extremo luso assinou por duas épocas com mais uma de opção. Veja o vídeo da apresentação.

Por TSF 07 Set, 2020 • 18:58

Foi através de um vídeo divulgado nas redes sociais que o clube da cidade-berço anunciou o seu reforço mais sonante para a próxima temporada. O internacional português Ricardo Quaresma assinou com os minhotos por duas épocas, confirmando-se assim que está de regresso ao futebol português.

Aos 36 anos, o internacional português vai vestir a camisola número dez dos vimaranenses.

Ricardo Quaresma tem 80 jogos pela seleção nacional e dez golos.

Em Portugal o avançado jogou por Sporting e Futebol Clube do Porto. Nos dragões somou duas passagens, entre 2013 e 2015 apontou 19 golos. Antes, esteve na cidade do Porto entre 2004 e 2008, com um registo de 31 golos marcados em quatro temporadas.

Formado no Sporting, Quaresma jogou duas temporadas na equipa principal entre 2001 e 2003.