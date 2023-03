Diogo Costa dispensado da seleção por "mialgia muscular". Celton Biai rende-o

Diogo Costa © Carlos Vidigal Jr / Global Imagens

Por Rui Oliveira Costa 22 Março, 2023 • 16:41 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Diogo Costa foi esta quarta-feira dispensado dos trabalhos da seleção nacional de preparação para os primeiros jogos para a qualificação para o Euro 2024.

O anúncio foi feito pela própria Federação Portuguesa de Futebol: "O guarda-redes tem uma mialgia muscular e, após realização de exames, foi dado como inapto pela Unidade de Saúde e Performance da FPF para os encontros frente ao Liechtenstein e Luxemburgo."

Roberto Martínez escolheu Celton Biai para substituir o guarda-redes do FC Porto nos convocados. O jovem guarda-redes do Vitória SC já tinha estado a trabalhar com a seleção principal desde segunda-feira, apesar de ter sido convocado para os sub-21.

Portugal defronta o Liechtenstein esta quinta-feira, na primeira jornada da qualificação para o Euro 2024, e joga no Luxemburgo no domingo.