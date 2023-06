Diogo Costa eleito o melhor guarda-redes da I Liga da época 2022/23

Diogo Costa © Pedro Rocha/Global Imagens (arquivo)

O internacional portuguêsDiogoCosta foi escolhido como o guarda-redes da equipa do ano da Liga de futebol, numa escolha dos treinadores e capitães dos 18 clubes da competição, informou esta terça-feira a Liga de futebol (LPFP).

Diogo Costa, de 23 anos, habitual titular da seleção lusa, foi titular e jogou os 90 minutos em 33 dos 34 jogos do campeonato, falhando apenas a receção ao Portimonense, na 26.ª jornada, devido a uma lesão muscular no ombro direito.

O guarda-redes não sofreu qualquer golo em 16 jogos do campeonato, ajudando o vice-campeão FC Porto a ser a segunda defesa menos batida, com 22 golos sofridos, mais dois do que o campeão Benfica.

Ao longo da época, Diogo Costa recebeu também três prémios, de forma consecutiva, do melhor guarda-redes do mês.

Já na II Liga, os capitães e treinadores entenderam distinguir o esloveno Domen Gril, de 22 anos, do Académico de Viseu, como o melhor guarda-redes do campeonato, em que disputou 31 jogos e sofreu 41 golos.