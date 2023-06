Diogo Gonçalves, campeão em Portugal e na Dinamarca: "Roger Schmidt não queria que eu saísse"

© Gerardo Santos/Global Imagens

O nome de Diogo Gonçalves ecoa nas bancadas do estádio Parken, em Copenhaga, a cada movimento em busca do remate de pé direito. Resgatado ao Benfica em janeiro, Diogo Gonçalves foi decisivo na reta final da temporada do clube da Dinamarca e até já tem direito a um cântico nas bancadas. À TSF, o extremo português de 26 anos garante que se sente também campeão português. Festejou à distância o título do Benfica.

"É um sentimento muito bom. Eu já procurava o título no Benfica há muito tempo. Não pude festejar presencialmente, mas fiquei muito satisfeito pelos meus colegas. E sinto-me campeão também", explica o jogador internacional sub-21 português.

Diogo Gonçalves tornou-se campeão nacional em dois países diferentes em menos de 48 horas. Dois dias depois da vitória do Benfica diante do Santa Clara - que teve de acompanhar à distância -, o extremo ajudou com um golo à vitória sobre o Viborg que deu o título nacional dinamarquês ao Copenhaga. Dias antes, na final da Taça da Dinamarca, o remate curvo a partir da zona limite da grande área de Diogo Gonçalves deu a Taça da Dinamarca em Copenhaga.

"Foram meses muito bons, em especial pelas duas taças. Claro que não é fácil a adaptação a um país com clima e com tudo diferente", começa por notar, "os adeptos são incríveis, é uma das melhores claques que já vi, estão noventa minutos a cantar. Dedicaram-me logo uma música, mas não vou cantar (risos)."

Roger Schmidt não queria a saída

Em janeiro, Diogo Gonçalves decidiu deixar o Benfica para jogar pelo Copenhaga, depois de Roger Schmidt ter feito dele uma alternativa durante a primeira metade da temporada: "Diria que foi o passo certo. Fiz bons números. No Benfica joguei alguns minutos, mas senti que era o momento de procurar outro destino, sair da minha zona de conforto, procurar novos ares. Sentei-me à mesa com as pessoas da minha confiança e decidi dar esse passo."

"Sem dúvida o mister Roger é uma pessoa muito atenta a todos os jogadores. Está sempre preocupado, a perguntar se está tudo bem com a nossa vida pessoal. Falámos muitas vezes e ele sempre se mostrou muito aberto. Disse-me que não queria que eu saísse, que não era uma decisão dele, mas que compreendia o meu lado e que me apoiava em tudo", revela.

Na temporada do Benfica há dois nomes a reter. Jogadores que, tal como Diogo Gonçalves, chegam ao primeiro patamar vindos da formação do Seixal: "Sobre o António Silva, percebeu-se imediatamente na pré-temporada que era um miúdo com muita personalidade, com confiança em si. Foi isso que o levou a tudo o que conquistou."

O segundo é João Neves. "Conheço a família dele. É um miúdo muito maduro para a idade, sabe aquilo que quer e é muito trabalhador. No campo não tive a oportunidade de trabalhar muito com ele, mas merece tudo o que lhe está a acontecer."

Uma nova vida no estádio Parken

A relação entre jogador e treinador também foi decisiva na escolha pelo futebol dinamarquês. "O treinador [Jacob Neestrup] veio a Portugal falar comigo e com os meus representantes. Falou-me do projeto do Copenhaga, da forma como quer que a equipa jogue. É um treinador muito presente na relação com os jogadores, e isso é, para mim, algo bonito no futebol."

O campeonato supreendeu-o porque "todas as equipas têm muita qualidade", reconhece. "Todos tentam jogar, não é só pontapé para a frente. Querem jogar a partir de trás, clubes como o Nordsjaelland, o Viborg e Aarhus são equipas de qualidade, com jogadores jovens - o Nordsjaelland até vendeu um jogador ao Benfica [Andreas Schjelderup]."

A presença no balneário de Zeca, português e internacional pela Grécia, capitão de equipa em Copenhaga (agora de regresso à Grécia para jogar no Panathinaikos) foi importante para Diogo Gonçalves: "Ajudou-me porque já estava aqui há muitos anos. O Zeca é adorado por todos, isso viu-se agora na despedida do clube."

Para o arranque da nova época, o objetivo do Copenhaga está bem definido: "Entrar na fase de grupos da Liga dos Campeões, algo que seria um grande prestígio para o clube e para o país."