João Félix acerta no poste. Portugal 0-0 Croácia (1.ª parte)

Em 2020 o mundo mudou e o Desporto, a nível mundial, não foi exceção. Meses de estádios vazios e, no regresso à competição, o futebol realiza-se sem público. O ano seria de Europeu, mas a grande competição continental foi adiada para o próximo ano.

Ora, a pandemia adiou os jogos internacionais que só retomaram neste mês de setembro. Dez meses depois, é a vez da Seleção Nacional regressar à competição para defender o título da Liga das Nações.

Onze de Portugal: Anthony Lopes; João Cancelo, Rúben Dias, Pepe e Raphael Guerreiro; Danilo, João Moutinho e Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Diogo Jota, João Félix.

Suplentes de Portugal: Rui Patrício, Rui Silva, Nélson Semedo, José Fonte, Domingos Duarte, Mário Rui, Sérgio Oliveira, Rúben Neves, André Gomes, André Silva, Trincão e Gonçalo Guedes.

Onze da Croácia: Livaković; Jedvaj, Lovren, Vida, Barišić; Pašalić, Kovačić; Brekalo, Vlašić, Rebić; Kramarić.

Suplentes da Croácia: Grbić, Sluga, Vrsaljko, Ćaleta-Car, Škorić, Melnjak, Brozović, Badelj, Perišić, Budimir, Čolak e Petković.

No Estádio do Dragão, no local onde em 2019 Portugal levantou a Taça, a equipa das Quinas recebia a Croácia, vice-campeã do Mundo. Para este encontro, o selecionador nacional não contou com Cristiano Ronaldo e Renato Sanches, ambos lesionados.

Perante a grande ausência, do capitão, Fernando Santos foi obrigado a mudar. E reservou várias surpresas. Anthony Lopes, de regresso à Seleção, foi chamado à titularidade para este compromisso. No lugar de CR7, o técnico optou pela versatilidade de Diogo Jota.

O encontro começou com um lance de perigo da equipa croata. Rebic surgiu em posição central e assustou o guardião Anthony Lopes.

A partir daí, Portugal ganhou o meio-campo e a posse de bola. Nos minutos iniciais, Danilo e Bruno Fernandes ensaiaram a meia distância com remates perigosos.

Aos 19 minutos, o primeiro lance de golo para a Seleção. Cancelo, titular neste encontro, soltou-se da marcação e, de trivela, obrigou Livaković a esticar-se e sacudir a bola. Portugal queria o primeiro golo do jogo e, logo a seguir, esteve muito perto de inaugurar o marcador. João Félix rematou e a bola embateu no poste. Perante a passividade da defesa croata, Raphael Guerreiro aproveitou a recarga, mas o guardião da equipa vice-campeã do mundo voltou a afastar a bola para canto.