Diogo Jota é confirmado como reforço do Liverpool por Nuno Espírito Santo

O futebolista internacional português Diogo Jota vai ser reforço do campeão Liverpool, confirmou este sábado o treinador Nuno Espírito Santo, do Wolverhampton, em conferência de imprensa.

O técnico português falou no lançamento do jogo de segunda-feira com o Manchester City, confirmando que o avançado português estaria a caminho dos reds, com a imprensa a falar numa transferência de 45 milhões de libras (49 milhões de euros).

"Sei que o Diogo foi muito feliz aqui, mas é normal que estes tipos de jogadores queiram novos desafios nas suas carreiras e juntar-se ao Liverpool é uma boa mudança para ele", confirmou o técnico dos Wolves.

Diogo Jota, de 23 anos, esteve nas últimas três épocas no Wolverhampton, na primeira ainda por empréstimo do Atlético de Madrid, sem ser titular absoluto, mas foi muitas vezes opção para Nuno Espírito Santo, com 44 golos desde 2017/18.

"O Diogo é espetacular e todos sabem a relação que estabelecemos durante quatro épocas, três aqui, nos Wolves [a primeira no FC Porto], o que fez por nós foi absolutamente fantástico. Penso que vai para o sítio certo e desejo-lhe o melhor", acrescentou o treinador português.

Em sentido contrário, mas sem que tenha a ver com o negócio do avançado português, segundo o técnico da equipa inglesa, o Wolverhampton viu chegar este sábado o defesa holandês Ki-Jana Hoever, de 18 anos, proveniente dos reds.

Liverpool oficializa chegada de Diogo Jota com contrato de "longa duração"

Entretanto, este sábado à tarde, o Liverpool oficializou a contratação do futebolista internacional Diogo Jota num contrato "de longa duração", sem especificar a duração.

A imprensa inglesa tem adiantado que o jogador vai assinar por cinco épocas, mas o campeão inglês indicou apenas que é um vínculo longo, poucas horas depois de Nuno Espírito Santo, do Wolverhampton, ter confirmado a saída do avançado para os reds.



"É uma das melhores equipas do mundo - a melhor no momento, porque é campeã mundial de clubes. Quando olhamos para a Liga inglesa, vemos sempre o Liverpool como uma das melhores equipas, era impossível dizer não", disse o jogador, citado pelo clube.



Da parte dos reds, o treinador alemão Jürgen Klopp considerou que o português tem muito potencial e que dá à equipa campeã inglesa a possibilidade de ter mais opções.



"Tem velocidade, pode combinar, pode defender, pressionar. É mais imprevisível e pode dar-nos opção para sistemas diferentes, consegue jogar nas três posições da frente num 4-3-3, ou nas faixas se jogarmos com dois extremos", justificou Klopp.



O alemão considerou ainda que Diogo Jota faz parte de uma "geração incrível" de jogadores portugueses de muita qualidade.



"Vimos a equipa portuguesa da última vez, é impressionante. Por isso, fico muito feliz de o ter aqui. E acima disso, ser um bom 'tipo' e feliz por estar aqui", acrescentou o treinador do Liverpool.



Diogo Jota esteve nas últimas três épocas no Wolverhampton, na primeira ainda por empréstimo do Atlético de Madrid, sem ser titular absoluto, mas foi muitas vezes opção para Nuno Espírito Santo, com 44 golos desde 2017/18.



Antes, em 2016/17, representou o FC Porto, por empréstimo do Atlético de Madrid, pelo qual nunca jogou e que o tinha contratado ao Paços de Ferreira, clube, a par do Gondomar, no qual Diogo Jota fez a formação.