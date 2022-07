Diogo Jota elogiou o reforço Darwin Núñez

O internacional português Diogo Jota © Patrícia de Melo Moreira/AFP

O internacional português admitiu que acompanhou a carreira do ponta de lança uruguaio no Benfica, "o que ele fez no ano passado foi incrível, e não fácil como algumas pessoas pensam", afirmou Diogo Jota.

Numa entrevista aos meios de comunicação do Liverpool, o avançado luso acrescentou esperar "que possa ter o mesmo impacto que o Luis Díaz teve, seria muito importante. Ele marcou muitos golos, e também contra nós na Liga dos Campeões, é isso que esperamos dele".

Diogo Jota falou também da recuperação da lesão no jogo de Portugal, e garante que já está a pronto para jogar, "tive o verão todo para recuperar bem e começar a pré-temporada a 100 por cento".