Diogo Jota espera jogo "extremamente difícil" no regresso ao Dragão

O futebolista português Diogo Jota, do Liverpool, afirmou esta segunda-feira que o encontro com o FC Porto "vai ser extremamente difícil" e que os reds estão "impedidos de relaxar" apesar das duas últimas goleadas no Dragão.

"Esses dois resultados não foram bons para o FC Porto e não mostraram o verdadeiro valor da equipa. No Estádio do Dragão, nunca é fácil jogar e, se relaxarmos, vamos ter problemas de certeza", afirmou Diogo Jota.

O avançado português falava aos jornalistas na conferência de imprensa de antevisão do encontro da segunda jornada do Grupo B da Liga dos Campeões, que decorreu de forma virtual, através da internet, no centro de estágios do clube, em Inglaterra.

Em dois duelos a contar para a 'Champions', o Liverpool venceu em 2017/18 no Dragão, por 5-0 (primeira mão dos oitavos de final da 'Champions'), e na época seguinte regressou ao Porto e aplicou nova goleada, desta vez por 4-1 (segunda mão dos 'quartos').

"Vai ser um jogo extremamente difícil. Sei a dificuldade que é jogar no Dragão como visitante e já alertei os meus companheiros para isso. Estou feliz por voltar e acho que vai ser um jogo dividido", referiu o internacional luso.

Jota, que defende as cores do FC Porto em 2016/17 e está a completar um ano como jogador do Liverpool, assumiu que é "muito especial" representar o histórico emblema inglês, embora só esta temporada tenha atuado com um estádio de Anfield completamente cheio de adeptos.

"Foi com o AC Milan, numa noite europeia, e foi simplesmente fantástico. Só estando mesmo lá no relvado. É um ambiente extraordinário. A equipa joga um futebol ofensivo e isso tem sido muito bom para mim, porque acabo por aparecer mais vezes perto da baliza", explicou.

Esta época, Jota leva três golos em sete jogos pelos 'reds' em todas as provas. O FC Porto-Liverpool, da segunda jornada do Grupo B da Liga dos Campeões em futebol, está agendado para as 20h00 e será arbitrado pelo russo Sergei Karasev.