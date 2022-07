Diogo Leite muda-se para o Union Berlim por empréstimo do FC Porto

O defesa central português Diogo Leite © Twitter Union Berlim

Por Lusa 16 Julho, 2022 • 11:50

O defesa central português Diogo Leite vai jogar na próxima temporada no União Berlim, por empréstimo do FC Porto, anunciou este sábado o clube da liga alemã de futebol.

"União Berlim fortaleceu a zona central da defesa com o empréstimo de Diogo Leite, de 23 anos, pelo FC Porto. O clube fica com uma opção de compra pelo defesa", lê-se no site do clube alemão.

Campeão da Youth League pelos 'dragões' em 2019, Leite fez praticamente toda a formação no FC Porto, após um primeiro ano no Leixões e uma passagem por empréstimo no Padroense, nos juvenis.

Em 2018/19, Leite estreou-se na equipa principal do FC Porto e na última temporada esteve emprestado ao Sporting de Braga, no qual fez 34 jogos.

"Após cinco anos de futebol [sénior] em Portugal, estou entusiasmado por começar um novo capítulo na minha carreira. Em Berlim, vejo uma oportunidade para me desenvolver como um jogador ainda jovem. Com a minha experiência internacional, acho que também posso ajudar o União Berlim na sua primeira temporada na Liga Europa", disse o central.