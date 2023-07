Diogo Ribeiro alcança final dos 50 metros mariposa nos Mundiais de natação

Diogo Ribeiro © Rodrigo Antunes/Lusa (arquivo)

O nadador português Diogo Ribeiro, de 18 anos, alcançou este domingo a final dos 50 metros mariposa do campeonato do Mundo de ​​​​​​​Fukuoka, no Japão, com o sétimo melhor tempo nas meias-finais da distância.

O feito histórico do jovem, recordista mundial júnior da distância, foi conseguido com um tempo de 23,04 segundos, melhor do que nas eliminatórias mas abaixo dos 22,96 que conseguiu em Lima, Peru, em 2022, quando se sagrou campeão do Mundo jovem.

O francês Maxime Grousset, vice-campeão da Europa, voltou a dominar, como tinha feito nas eliminatórias, e marcou 22,72, o melhor tempo das 'meias', com o luso como único apurado para a final que nadou acima dos 23.

O atleta do Benfica estreia-se em Mundiais sénior e consegue logo um feito histórico, uma rara presença em final de Mundial, depois de já ter conseguido outro nos Europeus de Roma em 2022.

O bronze nestes mesmos 50 mariposa, nesse ano, foi apenas o terceiro pódio da natação portuguesa em Europeus, depois de Alexandre Yokochi, outro finalista em Mundiais, bronze em Sofia1985 (200 costas), e Alexis Santos, em Londres2016 (200 estilos).

A final está agendada para as 12:46 de segunda-feira em Lisboa, pelas 20:46 no Japão.

Na mesma distância, ainda nas eliminatórias, Miguel Nascimento nadou em 23,95 segundos, a 42.ª melhor marca, não podendo avançar para as semifinais.

Os dois nadadores estão já apurados para os Jogos Olímpicos Paris2024, noutras distâncias, uma vez que os 50 mariposa não fazem parte do programa olímpico.

Nos 100 metros bruços, Gabriel Lopes ficou a quatro centésimos do recorde pessoal, ao registar 1.01,69 minutos, e não conseguiu avançar das eliminatórias, com o 32.º melhor tempo entre 70 nadadores, ficando ainda longe do recorde nacional, fixado desde 2013 em 1.01,01 por Carlos Almeida.

Na madrugada de segunda-feira, entrarão em ação mais cinco portugueses: Tamila Holub e Diana Durães, nos 1.500 metros livres, Camila Rebelo, nos 100 metros costas, Ana Pinho Rodrigues, nos 100 metros bruços, e João Costas, nos 100 metros costas.

O Mundial de natação decorre até ao próximo domingo, 30 de julho, em Fukuoka, no Japão.