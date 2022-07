Diogo Ribeiro conquista ouro nos 50 metros mariposa dos Jogos do Mediterrâneo

O português Diogo Ribeiro © Federação Portuguesa de Natação

O português Diogo Ribeiro, de 17 anos, conquistou esta sexta-feira a medalha de ouro nos 50 metros mariposa dos Jogos do Mediterrâneo Oran 2022, ao nadar a distância, na final, em 23,38 segundos.

O nadador do Benfica superou o italiano Matteo Rivolta, segundo com 23,59, e o grego Kristian Gkolomeev, terceiro com 23,61, e estabeleceu, segundo o sítio 'online' da prova, um novo recorde dos Jogos do Mediterrâneo.

A segunda melhor marca pessoal, a um décimo do máximo registo nacional que estabeleceu, deu o primeiro ouro da natação em Jogos do Mediterrâneo e o segundo ouro em Oran 2022, depois de Rafael Reis (ciclismo).

Portugal soma agora 10 medalhas na prova, somando a estes ouros as pratas de Jieni Shao, Lorène Bazolo, Liliana Cá e da equipa masculina de ténis de mesa, e os bronzes de Filipa Martins, Tiago Pereira, João Geraldo e da equipa feminina do ténis de mesa.

Os Jogos do Mediterrâneo Oran 2022 arrancaram em 25 de junho e decorrem até 06 de julho, com mais de três mil atletas de 26 países diferentes, incluindo 159 portugueses em 20 disciplinas.