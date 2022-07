Diogo Ribeiro conquista prata nos 100 metros livres nos Jogos do Mediterrâneo

Diogo Ribeiro conquistou a medalha de prata nos 100 metros livres nos Jogos do Mediterrâneo © Federação Portuguesa de Natação

O português Diogo Ribeiro conquistou este sábado a medalha de prata nos 100 metros livres, ao nadar a final em 49,02 segundos, juntando este ao ouro nos 50 livres na sexta-feira, nos Jogos do Mediterrâneo Oran2022.

Ribeiro, de 17 anos, foi dois centésimos de segundo mais lento do que Filippo Megli, de Itália, que venceu com 49,00 segundos, com outro nadador da Itália, Alessando Bori, em terceiro, com 49,12.

Longe do seu recorde nacional, o jovem voltou a ir ao pódio e somou a 13.ª medalha para Portugal, a terceira na natação, que hoje terá ainda mais finais.

Ana Guedes foi sexta e Mariana Cunha sétima, nos 50 metros mariposa, com Francisca Martins sétima, nos 200 livres.

Portugal tem agora 13 medalhas na prova, somando os ouros de Diogo Ribeiro e Rafael Reis, à prata de Ana Catarina Monteiro, Diogo Ribeiro, Jieni Shao, Lorène Bazolo, Liliana Cá e da equipa masculina de ténis de mesa, e os bronzes de Evelise Veiga, Filipa Martins, Tiago Pereira, João Geraldo e da equipa feminina do ténis de mesa.

Os Jogos do Mediterrâneo Oran2022 arrancaram em 25 de junho e decorrem até 6 de julho, com mais de três mil atletas de 26 países diferentes, incluindo 159 portugueses em 20 disciplinas.