Diogo Ribeiro garante presença nos Jogos Olímpicos com recorde nacional

Diogo Ribeiro é o atual campeão mundial de juniores © Adelino Meireles/Global Imagens (arquivo)

30 Março, 2023

O nadador Diogo Ribeiro garantiu, esta quinta-feira, a presença nos Jogos Olímpicos do próximo ano, em Paris, depois de ter superado o recorde nacional dos 50 metros livres.

O atleta do Benfica competiu esta manhã nos Campeonatos Nacionais de Juvenis e de Absolutos, na Madeira, onde estabeleceu o melhor tempo das eliminatórias, com 21,87 segundos, superando o recorde de Miguel Nascimento (também do clube da Luz), de 21,90 segundos, fixado em setembro de 2022, em Oeiras.

Com este tempo, Diogo Ribeiro apurou-se também para o Mundial de natação de Fukuoka, a par de Andrii Govorov (Vitória de Guimarães), que alcançou o segundo lugar, com o tempo mínimo necessário de 21,98 segundos.

Já Miguel Nascimento ficou afastado dos Jogos Olímpicos e do Mundial por pouco, depois de ter assegurado o terceiro lugar nas eliminatórias, com o tempo de 21,99 segundos.

A final dos 50 metros livres na Madeira realiza-se ainda esta quinta-feira a partir das 17h00.

Diogo Ribeiro tem 18 anos e é o atual campeão do mundo de juniores dos 50 metros de mariposa.