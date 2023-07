Diogo Ribeiro é vice-campeão do mundo nos 50 metros de mariposa e faz história na natação portuguesa

Diogo Ribeiro © Adelino Meireles/Global Imagens (arquivo)

O nadador português Diogo Ribeiro sagrou-se vice-campeão do mundo nos 50 metros mariposa, nos mundiais de natação, que estão a decorrer em Fukuoka, no Japão. É a primeira vez que Portugal conquista uma medalha num campeonato do mundo de natação.

O feito histórico do jovem de 18 anos, que se estreia em Mundiais sénior, foi conseguido com um tempo de 22,80 segundos - recorde nacional -, ficando atrás do italiano Thomas Ceccon e à frente do francês Maxime Grousset.

"Estou sem palavras! Ainda não acredito. É um sonho tornado realidade! Sabia que podia sonhar. Encarar uma prova de cada vez. Estar focado e dar tudo!", afirma Diogo Ribeiro, citado pela Federação Portuguesa de Natação.

Esta é a segunda medalha de Diogo Ribeiro em competições seniores, depois de ter sido terceiro nos Europeus de 2022, em Roma, na mesma distância.

Em mundiais, Portugal apenas tinha conseguido um 5.º lugar nos 200 bruços, em Madrid1986, e um oitavo lugar nos 50 costas, em Perth1991, alcançados respetivamente por Alexandre Yokochi e Ana Barros.

À TSF, o antigo nadador português Paulo Frischknecht afirma que a conquista de Diogo Ribeiro "passa a natação para um nível completamente distinto".

"Ele [Diogo Ribeiro] acaba por conseguir dois feitos numa mesma prova e no espaço de 24 horas. Por um lado, ser um dos poucos portugueses a chegar a uma final num campeonato do mundo absoluto e, depois, conseguir uma medalha", sublinha.

Ouça as declarações do antigo nadador português Paulo Frischknecht à TSF. 00:00 00:00

O Mundial de natação decorre até ao próximo domingo, 30 de julho, em Fukuoka, no Japão.

Entre os outros portugueses esta segunda-feira em competição, João Costa garantiu um lugar nos Jogos Olímpicos Paris2024, ao bater o recorde nacional dos 100 metros costas nas eliminatórias, com a marca de 53,71, melhorando o anterior máximo português (53,87), que já lhe pertencia.



Nas meias-finais, o nadador do Vitória de Guimarães obteve o 16.º tempo, cronometrando 54,30, a 2,14 do mais rápido, o italiano Thomas Ceccon, que pouco depois de sagrou campeão mundial dos 50 mariposa, na final em que o português Diogo Ribeiro conseguiu a prata.

Camila Rebelo, que também já tem mínimos olímpicos nos 200 metros costas, fez o 24.º tempo, entre 61 nadadoras inscritas, nas eliminatórias dos 100 metros costas, com 1.01,27 minutos, e ficou fora as meias-finais.

Nas eliminatórias dos 100 metros bruços, Ana Pinho Rodrigues terminou com 1.09,97 minutos, conseguindo o 37.º tempo entre 57 nadadoras inscritas.

Nos 1.500 livres, Tamila Holub terminou a sua série com nas eliminatórias com 16.30,39 minutos, conseguindo o 20.º tempo, enquanto Diana Durães cronometrou 17.05,18, conseguindo a 28.º marca, numa distância em que a qualificação para a final fechou nos 16.01,95.

Notícia atualizada às 14h05