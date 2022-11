Direção admite venda do Manchester United como alternativa para o futuro

© Oli Scarff/AFP

A direção do Manchester United anunciou esta terça-feira que está a estudar "alternativas estratégicas" para o futuro do clube, nas quais inclui uma possível venda do clube.

"O processo é desenhado para melhorar o crescimento do clube, com o objetivo de capitalizar as oportunidades tanto no relvado como comercialmente", explica o Manchester United em comunicado.

Os red devils dão exemplos: "Como parte deste processo, a direção vai considerar todas as alternativas, incluído novos investimentos, uma venda ou outras transações que envolvem a empresa."

Dentro dessas "outras transações" estão "iniciativas para reforçar o clube", tais como "o desenvolvimento do estádio e infraestruturas e a expansão das operações comerciais do clube à escala global".

A finalidade, segundo escreve o clube, é "melhorar o sucesso a longo prazo das equipas masculinas, femininas e académicas do clube e trazer benefícios para os adeptos e outras partes interessadas".

Este anúncio surge no mesmo dia em que o Manchester United anunciou a rescisão por mútuo acordo do contrato com Cristiano Ronaldo, depois de várias polémicas ao longo da época que culminaram na entrevista do internacional português em que diz sentir-se "traído" pelo clube e não ter respeito por Erik Ten Hag.