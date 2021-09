Órgãos sociais demitem-se em bloco. Benfica vai a eleições a 9 de outubro

© João Girão (arquivo)

Os órgãos sociais do Benfica decidiram, após uma reunião realizada esta quarta-feira, apresentar demissão em bloco e marcar eleições para o dia 9 de outubro.

A notícia foi avançada em comunicado publicado no site oficial do clube. No documento, assinado pelo presidente da mesa da assembleia-geral, António Pires de Andrade, pode ler-se que foi unânime a decisão de se partir "para a marcação do ato eleitoral".

"O presidente da Mesa da Assembleia-Geral, após consulta aos restantes elementos da Mesa, decidiu convocar a Assembleia Eleitoral para o próximo dia 9 de outubro. Em breve será apresentado aos sócios o programa de todo o Processo Eleitoral", refere o clube lisboeta no seu site,

No mesmo documento pode ler-se que os objetivos traçados pelos órgãos sociais em funções até esta quarta-feira "foram atingidos e que se conseguiu uma forte estabilidade no Clube".

A atual equipa é liderada por Rui Costa, que substituiu na presidência Luís Filipe Vieira, quando este foi detido e implicado na operação judicial 'Cartão Vermelho'.

Leia o comunicado na íntegra:



Caros Consócios, caros Benfiquistas:

Realizou-se hoje a Reunião Plenária dos Órgãos Sociais do Sport Lisboa e Benfica, a qual teve como ponto único de trabalhos a análise da situação do Clube.

Em 13 de julho passado, em outra reunião plenária dos mesmos Órgãos Sociais, foram definidos um conjunto de objetivos a que se tornava imperativo dar resposta, entre os quais se realçam a preparação da época desportiva no futebol e nas modalidades, a qualificação para a Champions, a conclusão com sucesso do empréstimo obrigacionista e assegurar um adequado fecho do mercado.

De modo a dar execução a todos os objetivos então definidos, salientou na altura o Presidente da Direção, Sr. Rui Costa, que, sublinhando a unanimidade dos vice-presidentes, iria promover as diligências tendentes à realização de uma consulta aos sócios através da realização de um novo ato eleitoral e que o mesmo deveria ocorrer até ao final do corrente ano.

Hoje, dia 1 de setembro de 2021, foi com satisfação que o Plenário dos mesmos Órgãos Sociais concluiu na sua análise que, aqueles objetivos, então traçados, foram atingidos e que se conseguiu uma forte estabilidade no Clube.

Assim, e no seguimento das conclusões alcançadas, e tendo também presente o calendário desportivo a que o Sport Lisboa e Benfica está obrigado até ao final do corrente ano, foi opinião unânime de todos os membros dos diversos Órgãos Sociais que se deveria partir para a marcação do ato eleitoral, destinado à eleição dos novos órgãos Sociais para os próximos quatro anos.

De modo a dar cumprimento aos Estatutos, todos os membros dos Órgãos Sociais apresentaram o seu pedido de renúncia.

O Presidente da Mesa da AG, após consulta aos restantes elementos da Mesa, decidiu convocar a Assembleia Eleitoral para o próximo dia 9 de outubro.

Em breve será apresentado aos sócios o Programa de todo o Processo Eleitoral.

Deseja-se, desde já, que o mesmo decorra com elevação e qualidade, que engrandeça uma vez mais o espírito de unidade entre todos os sócios e que sirva para uma discussão de ideias e projetos dos vários candidatos que venham a apresentar-se ao ato eleitoral.

Saudações Benfiquistas.

Lisboa, 1 de setembro de 2021

António Pires de Andrade

Presidente da Mesa da Assembleia Geral"