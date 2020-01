Por TSF 11 Janeiro, 2020 • 19:31 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Num jogo marcado pela ausência de 12 jogadores do Vitória de Setúbal, que estão a recuperar de uma virose, os sadinos entraram no relvado do Bonfim sem sete dos habituais titulares, para este encontro frente ao Sporting. Do lado dos leões, Acuña e Doumbia ficaram de fora, tendo sido substituídos na equipa titular por Borja e Battaglia.

Ainda antes de o jogo começar, Frederico Varandas sentiu "na pele" a indignação dos adeptos sadinos, que o obrigaram a abandonar momentaneamente o seu lugar na tribuna no Estádio do Bonfim.

Com poucos adeptos na bancada, o encontro começou com um lance perigoso protagonizado por Luiz Phellype, que carregou em falta um adversário, em zona central. O brasileiro viu o primeiro amarelo do jogo.

O primeiro golo do jogo surgiu ao minuto 27. Jogada coletiva do Sporting, com o lance a começar em Wendel. A bola foi parar aos pés de Ristowski, que cruzou para a área e João Meira introduziu a bola na própria baliza, colocando os leões em vantagem.

Cinco minutos depois, o Sporting conquistou uma grande penalidade. Bruno Fernandes foi carregado em falta na área por Pirri, que viu o cartão amarelo. O capitão do Sporting não falhou da marca de onze metros e aumentou a vantagem do Sporting na partida.

A segunda parte começou com o apoio dos adeptos sadinos à equipa, apesar da desvantagem no marcador. Foi um sinal de apoio após uma semana marcada pela polémica da realização do jogo.

Um dos momentos do jogo estava reservado para o minuto 63. Perda de bola de Mathieu em zona proibida e a bola sobrou para Carlinhos. O médio da equipa sadina, não se intimidou e atirou "do meio da rua" para um grande golo, que levantou o estádio.

Onze do Vitória de Setúbal: Milton Raphael, Mano, João Meira, Pirri e André Sousa; Leandro Vilela, Éber Bessa e Carlinhos; Zequinha, Mathiola e Guedes.

Onze do Sporting:Maximiano, Ristovski, Coates, Mathieu e Borja; Battaglia, Bruno Fernandes e Wendel; Bolasie, Vietto e Luiz Phellype.