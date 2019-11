Ataque renovado. Conheça os convocados de Fernando Santos

O selecionador nacional Fernando Santos © Pedro Rocha/Global Imagens

O selecionador Fernando Santos anunciou esta quinta-feira os convocados para os últimos dois jogos de Portugal na fase de qualificação para o Europeu 2020 de futebol. Já eram esperadas muitas ausências na lista de Fernando Santos devido a lesão, como é caso de William Carvalho, André Gomes, João Félix e Rafa, que estão lesionados. Gonçalo Guedes também estava em dúvida, por estar a recuperar de uma entorse no pé esquerdo, e a ausência veio a confirmar-se.

Eis a lista de convocados da seleção: Beto, José Sá, Rui Patrício, Nelson Semedo, Ricardo Pereira, José Fonte, Pepe, Rúben Dias, Ruben Semedo, Mário Rui e Raphael Guerreiro, Danilo Pereira, Rúben Neves, Bruno Fernandes, João Mário, João Moutinho, Pizzi, Bernardo Silva, Bruma, Podence, André Silva, Cristiano Ronaldo, Diogo Jota, Éder e Gonçalo Paciência.

Portugal precisa de vencer a Lituânia, no Algarve, em 14 de novembro, e o Luxemburgo, em 17, para assegurar o segundo lugar do grupo B e o apuramento direto para o Europeu. A Ucrânia, que já garantiu o primeiro lugar do Grupo B, soma 19 pontos, seguido de Portugal, com 11, da Sérvia, com 10, do Luxemburgo, com quatro, e da Lituânia, que tem apenas um.

A conferência de imprensa de divulgação dos convocados está agendada para as 12h30, na Cidade do Futebol, em Oeiras.