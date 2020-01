Já rola a bola na Luz. Benfica 0-0 Aves (1.ª parte)

Guimarães, 04/01/2020 - O Vitória Sport Clube recebeu esta noite o Sport Lisboa e Benfica no Estádio D. Afonso Henriques em jogo a contar para a 15ª jornada da I Liga 2019/2020. Bruno Lage (Gonçalo Delgado/Global Imagens) © Gonçalo Delgado/Global Imagens

O líder do campeonato, Benfica, recebe esta sexta-feira o Desportivo das Aves numa partida a contar para a jornada 16 da Primeira Liga. Os encarnados ocupam o primeiro lugar da tabela com 42 pontos e, por isso, os extremos tocam-se esta noite na Luz: os avenses ocupam o último lugar com apenas seis pontos.

A grande novidade na equipa benfiquista é a convocatória de Julian Wiegl, médio alemão contratado ao Borussia Dortmund no início do mês de janeiro.

Weigl, que se estreia hoje com a camisola encarnada, foi o primeiro jogador a sofrer falta no jogo, logo no primeiro minuto. Três minutos depois seguiu-se o primeiro canto do jogo, também a favor do Benfica. O lance não gerou qualquer perigo para a baliza do guarda-redes Beunardeau.

Aos 7 minutos de jogo, após uma boa arrancada de Jota pelo lado esquerdo do ataque encarnado, a bola foi cruzada para Seferovic que, de cabeça, levou a bola rente à barra de Beunardeau. O Desportivo das Aves estava a dar muito espaço ao Benfica, que, por esta altura, era muito perigoso pelas alas.

Com o relógio a marcar os primeiros 10 minutos de jogo, Estrela fez um bom passe para as costas da defesa encarnada. Odysseas, corajoso, saiu da grande área para cortar a bola de cabeça e resolver o perigoso lance. Aos 13 minutos, o Aves voltou a criar perigo com mais um grande passe de Estrela, que procurava Reko e Mohammadi para concretizar. A equipa visitante esteve perto de marcar o primeiro golo do jogo.

Onze do Benfica: Odysseas, André Almeida, Rúben Dias, Ferro, Grimaldo, Weigl, Gabriel, Pizzi, Jota, Chiquinho e Seferovic

Onze do Desportivo das Aves: Beunardeau, Adam Dzwigala, Mangas, Estrela, Ruben Oliveira, Falcão, Banjaqui, Reko, Mohammadi, Bruno Morais, Estrela, Kevin Yamga

O jogo é apitado por Carlos Xistra, que vai ter Jorge Cruz e Marco Vieira como assistentes. O videoárbitro é António Nobre, assistido por Pedro Martins.

Suplentes do Benfica: Zlobin; Tomás Tavares, Samaris, Gedson, Caio Lucas, Cervi e Vinícius.

Suplentes do Desportivo das Aves: Fábio, Afonso Figueiredo, Bruno Lourenço, Welinton Junior, Miguel Tavares e Enzo e C. Tavares