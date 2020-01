Taarabt volta ao onze do Benfica frente ao Belenenses SAD

Bruno Lage perdeu os primeiros na Liga frente ao Belenenses SAD © Carlos Costa/Global Imagens

As 'águias' têm mais sete pontos na liderança e recebem o Belenenses SAD, emblema que na última época 'roubou' pontos no Estádio da Luz (2-2), os primeiros cedidos por Bruno Lage na Liga, que esta época também perdeu com o FC Porto em casa.

Esta temporada não tem sido boa para o Belenenses SAD, 15.º, que viu chegar já em janeiro Petit ao comando, o terceiro treinador depois de Silas, despedido à quarta jornada, e Pedro Ribeiro, à 17.ª ronda.

Onze Benfica: Odysseas, André Almeida, Rúben Dias, Ferro, Grimaldo, Julian Weigl, Adel Taarabt, Pizzi, Rafa, Cervi e Vinícius

Onze Belenenses SAD: André Moreira, Esgaio, Gonçalo, China, Nilton Show, Nuno Coelho, André Santos, Varela, Licá e Cassierra



O jogo na Luz, com início às 19h00, antecede a receção do Benfica na terça-feira ao Famalicão, na primeira mão da meia-final da Taça de Portugal, e a visita em 08 de janeiro ao FC Porto, num jogo muito importante para a candidatura de ambos ao título.