Depois de uma derrota na Liga dos Campeões, o Benfica deslocou-se aos Açores para defrontar o Santa Clara. Perante uma casa cheia, foram os açorianos a impor o ritmo do jogo e a proporcionar o primeiro susto do jogo, com um livre direto que obrigou a uma grande defesa de Vlachodimos.

O primeiro golo do jogo não demoraria muito a chegar e aconteceu com um cabeceamento de Carlos Jr., numa situação de golo que surgiu de um contra-ataque da equipa da casa. André Almeida ainda pediu fora de jogo, mas o golo foi legal e deixou os açorianos em vantagem.

O Benfica não se conseguia encontrar após o golo do Santa Clara. Havia perdas da bola, muitos passes errados e o Santa Clara aproveitava para crescer no campo.

Onze do Santa Clara: Marco; Rafael Ramos, César, João Afonso e Sanussi; Nené, Francisco Ramos, Rashid e Carlos Jr; Zé Manuel e Thiago Santana.

Onze do Benfica: Vlachodimos; André Almeida, Rúben Dias, Jardel e Grimaldo; Pizzi, Florentino, Gabriel e Cervi; Chiquinho e Seferovic.

Suplentes Santa Clara: André Ferreira, Fábio Cardoso, Ukra, Lincoln, Lucas Marques, Patrick Vieira e Schettine.

Suplentes Benfica: Zlobin, Raul de Tomes, Taarabt, Gedson, Tomás Tavares, Carlos Vinícius e Ferro.

O Benfica pode destacar-se, provisoriamente, na liderança da I Liga portuguesa de futebol, caso vença em casa do Santa Clara, em jogo da 11.ª jornada da prova.



Os campeões nacionais comandam a prova com 27 pontos, mais dois do que o FC Porto, e podem alargar para cinco a vantagem, num ronda em que os dragões jogam apenas no domingo, no reduto do vizinho Boavista.



Na comitiva que se deslocou aos Açores está o defesa central Ferro, que saiu lesionado no encontro da Liga dos Campeões em Lyon com uma fratura no nariz, embora Bruno Lage não tenha confirmado a sua utilização frente ao Santa Clara.



Os encarnados procuram a oitava vitória consecutiva, numa prova em que somam nove triunfos e uma derrota (0-2 em casa com o FC Porto), sendo que, com Lage, ganharam todos os jogos fora no campeonato (13, incluindo um no Dragão, um em Alvalade e dois em Braga), o primeiro precisamente na casa do Santa Clara (2-0, em 11 de janeiro), à 17.ª ronda da edição 2018/19.