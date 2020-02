Ambiente incrível na Luz. Benfica 0-0 Braga (1.ª parte)

Bruno Lage, treinador do Benfica © Fábio Poço/Global Imagens

Por TSF 15 Fevereiro, 2020 • 17:20 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Benfica recebe este sábado o Sporting de Braga na I Liga, em jogo de grande pressão frente a um adversário invencível com o novo treinador, e depois de os encarnados verem diminuída a vantagem na frente. A equipa de Bruno Lage chega ao jogo após a derrota na visita ao FC Porto (3-2), naquele que foi o seu segundo desaire no campeonato, e defrontará um Sporting de Braga em alta, que recentemente bateu os portistas fora e em casa o Sporting.

Desde que o ex-futebolista Rúben Amorim assumiu a equipa, o Braga ainda não perdeu e apenas empatou uma vez em oito encontros. FC Porto e Sporting perderam duas vezes com o novo Braga, na Liga e na Taça da Liga.

Já rola a bola na Luz. Está um ambiente incrível no estádio! Aos três minutos, Galeno tira o cruzamento para a área, mas a bola sai com demasiada força e sai pela linha de fundo. Dois minutos depois, Rafa, na cara do guarda-redes do Braga, com a parte exterior do pé, acabou por falhar o alvo.

Aos 9 minutos, Carlos Vinícius foi assistido por Taarabt que, perante uma grande oportunidade de golo, falhou e atirou às malhas laterais. Três minutos depois, Cervi não conseguiu ultrapassar um dos defesas centrais do Braga. O Benfica está pouco expedito em aproveitar as oportunidades de golo.

Carlos Vinícius, de cabeça, acerta na trave da baliza do Sporting de Braga, mas o lance acaba por ser anulado. O ritmo do jogo está muito intenso! Rafa fica caído depois de sofrer falta de David Carmo. Pediu-se cartão vermelho para o jogador do Braga, mas o árbitro mostrou apenas o amarelo. O jogador do Benfica levanta-se, mas fica queixoso.

Aos 35 minutos, quando o Benfica construía um contra-ataque perigoso, Taarabt é travado em falta por João Palhinha, que é punido com um cartão amarelo. Um minuto depois Grimaldo combina bem com Taarabt e cruza para Vinícius que, isolado, diante de Matheus, remata ao lado. No entanto, o lance é invalidado por posição irregular do brasileiro.

Onze inicial do Benfica: Vlachodimos, Tomás Tavares, Rúben Dias, Ferro e Grimaldo; Pizzi, Weigl, Taarabt e Cervi, Rafa e Vinícius.

Onze inicial do Braga: Matheus, David Carmo, Wallace e Raul Silva; Esgaio, Fransérgio, Palhinha e Sequeira, Ricardo Horta, Paulinho e Galeno.

Suplentes do Benfica: Zlobin, Nuno Tavares, Samaris, Jota, Chiquinho, Seferovic e Dyego Sousa.

Suplentes do Braga: Tiago Sá, Bruno Wilson, João Novais, André Horta, Abel Ruiz, Trincão e Rui Fonte.