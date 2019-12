Benfica defronta Braga com uma alteração no onze

© Filipe Amorim/Global Imagens

O Benfica é o recordista de vitórias na Taça de Portugal, com 26 troféus, procura assegurar os quartos-de-final da prova, ao receber esta quarta-feira o Sporting de Braga, vencedor por duas vezes da prova rainha.

Na Luz, este vai ser o 12.º jogo entre as duas equipas para a Taça, cujo saldo é favorável ao Benfica, com seis triunfos, contra cinco dos minhotos, que, em cinco jogos em terreno 'encarnado', só venceram uma vez. A última vitória remonta a 2014/15, também nos oitavos de final.

Onze do SL Benfica: Zlobin; Tomás Tavares, Rúben Dias, Ferro e Grimaldo; Pizzi, Gabriel, Taarabt e Cervi; Chiquinho e Vinícius.

Nesta temporada, o Braga leva duas derrotas consecutivas para o campeonato. Na conferência de imprensa, Bruno Lage desvalorizou os resultados recentes dos minhotos, esperando uma equipa "competente", com jogadores e treinador "experientes".

Já do lado do Sporting de Braga, Ricardo Sá Pinto elogiou o "momento" do Benfica, líder do campeonato, e disse esperar "um jogo muito difícil". Ainda assim, deixou a garantia que o Sporting de Braga tudo fará para "contrariar o favoritismo benfiquista".

O encontro entre Benfica e Sporting de Braga tem início agendado para as 20h45.