Benfica com várias alterações no onze frente ao Famalicão

Os encarnados, que são recordistas da prova com 26 troféus, vão tentar tirar partido do fator casa para se adiantarem na eliminatória, no arranque de um mês de fevereiro frenético, que ainda inclui a eliminatória da Liga Europa, com o Shakhtar Donetsk, e clássico com o FC Porto, para a I Liga.

Onze do Benfica: Vlachodimos; André Almeida, Jardel, Rúben Dias e Grimaldo; Pizzi, Gabriel, Taarabt e Cervi; Chiquinho e Seferovic.

Suplentes do Benfica: Zlobin, Ferro, Tomás Tavares, Florentino, Rafa, Jota e Carlos Vinícius.

Onze do Famalicão: Vaná; Ivo Pinto, Riccieli, Patrick William e Racine Coly; Pedro Gonçalves, Gustavo Assunção e Uros Racic; Diogo Gonçalves, Toni Martínez e Fábio Martins.

O médio internacional alemão Weigl ficou fora dos convocados do Benfica para a receção ao Famalicão, devido a uma infeção respiratória.

Sem qualquer final da Taça de Portugal no historial, o Famalicão está pela segunda vez nesta fase da competição, 75 anos depois de ter sido eliminado pelo Sporting, na temporada 1945/46.

A segunda mão está agendada para 11 de fevereiro em Vila Nova de Famalicão.