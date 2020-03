Vinícius regressa ao onze do Benfica

Bruno Lage, treinador do Benfica © Gerardo Santos/Global Imagens

Por TSF 02 Março, 2020 • 19:33 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O líder Benfica disputa esta segunda-feira mais uma etapa da corrida pelo título português de futebol, ao defrontar o Moreirense, num jogo a contar para a 23.ª jornada da I Liga. Com apenas um ponto de vantagem sobre o FC Porto, as águias procuram também ultrapassar a eliminação prematura na Liga Europa, nos 16 avos de final, frente aos ucranianos do Shakhtar Donetsk.

Onze do Benfica: Vlachodimos; Tomás Tavares, Rúben Dias, Ferro e Grimaldo; Weigl e Samaris; Pizzi, Taarabt e Rafa; Carlos Vinícius.

Suplentes do Benfica: Svilar, Nuno Tavares, Florentino, Cervi, Chiquinho, Jota e Dyego Sousa.

Onze do Moreirense: Mateus Pasinato; João Aurélio, Iago Santos, Rosic e Abdu Conté; Alex Soares, Fábio Pacheco e Filipe Soares; Bilel, Fábio Abreu e Gabrielzinho.

Suplentes do Moreirense: Trigueira, Steven Vitória, D'Alberto, Mané, Luís Machado, Pedro Nuno e Nenê.

A equipa encarnada recebe às 20h45 a única equipa que a derrotou na época passada em pleno Estádio da Luz, por 3-1, mas que na temporada 2019/2020 venceu apenas um dos 11 encontros que disputou fora de casa no campeonato, no qual ocupa o 12.º lugar.

O mínimo deslize poderá custar a liderança da prova ao Benfica, que em fevereiro desbaratou seis pontos no curto espaço de uma semana, ao perder no Estádio do Dragão, frente ao FC Porto, por 3-2, e na receção ao Sporting de Braga, por 1-0, permitindo que os dragões reentrassem na luta pelo título.