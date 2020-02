Águias já perdem na Ucrânia. Shakhtar 1-0 Benfica (1ª parte)

© Filipe Amorim / Global Imagens

Por Cátia Carmo 20 Fevereiro, 2020 • 16:41 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os encarnados visitam o Shakhtar Donetsk, do treinador português Luís Castro, num momento em que estão na pior fase da temporada, com duas derrotas para o campeonato, ficando com apenas um ponto de avanço para o FC Porto na liderança da I Liga.

Já rola a bola na Ucrânia. Pontapé de saída para o Shakhtar! O Benfica aproximou-se pela primeira vez da grande área dos ucranianos aos 6 minutos, com um cruzamento de Chiquinho que resultou num canto que, por sua vez, não causou qualquer perigo. Aos 9 minutos, Taarabt cai perto da grande área da equipa da casa. É falta para cartão amarelo, uma vez que foi interrompida uma jogada de grande perigo para a baliza do Shakhtar, mas o Bobby Madden nada mostra.

Aos 12 minutos, Cervi faz falta sobre Bolbat, que fica bastante queixoso. É livre lateral favorável à equipa do Shakhtar Donetsk. Numa jogada na sequência desta bola parada, aparece o remate dos ucranianos, que sai muito por cima da baliza de Vlachodimos.

Uma perda de bola do Benfica no meio campo do Shakhtar, aos 20 minutos, deu origem ao golo de Marlos, que inaugurou o marcador.

Onze do Shakhtar: Pyatov, Bolbat, Kryvtsov, Matviyenko, Ismaily, Alan Patrick, Stepanenko, Taison, Marlos, Kovalenko e Júnior Moraes

Onze do Benfica: Vlachodimos, Tomás Tavares, Rúben Dias, Ferro, Grimaldo, Florentino, Taarabt, Pizzi, Cervi, Chiquinho e Seferovic

Suplentes do Shakhtar: Shevchenko, Marcos Antônio, Tetê, Konoplyanka, Maycon, Sikan e Bondar

Suplentes do Benfica: Zlobin, Dyego Sousa, Samaris, Rafa Silva, Nuno Tavares, Jota e Carlos Vinícius